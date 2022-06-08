Министр предпринимательства и ИТ Андрес Сутть и представители МИД обсудили вместе с предпринимателями разных секторов восстановление Житомирской области Украины и вклад, который в него могли бы внести госучреждения и предприятия Эстонии.
Эстонские предприятия заинтересованы в участии в восстановлении Украины
По словам министра, эстонские предприятия продемонстрировали заинтересованность и готовность принять участие в восстановлении Украины. «Хотя важнее всего выиграть войну и установить мир в Украине, в определенных регионах, например, Житомирской области, военные действия прекратились, поэтому там уже планируют работы по восстановлению и реконструкции. Это будет долгий процесс и все страны ЕС могут и обязаны принять в нем участие», - сказал Сутт.
По словам министра, очевидно, что в последующие годы восстановление Украины станет для эстонских предприятий также важным источником экспорта, поэтому крайне важное тесное общение между собой, а также с другими странами-партнерами и международными организациями, которые могут быть заинтересованы в участии в восстановлении области.
Сутт указал на то, что обширное восстановление Украины позволит также провести необходимые для вступления Украины в ЕС реформы. «Мы можем внести вклад в построение обращенной в будущее Украины с качественной средой проживания, основанной на цифровых и экологичных решениях экономикой и царящими принципами правового государства», - сказал министр и пообещал в ближайшее время посетить Украину и Житомирскую область с бизнес-делегацией.
По словам Сутта, Житомир достаточно похожий на Эстонию регион — они похожи размерами, численностью населения и природной средой — поэтому эстонским предпринимателям будет легко применить там свой опыт.
Исполнительный директор Эстонского центра международного сотрудничества по развитию (EstDev) Кадри Маазик недавно вместе с представителями эстонского посольства посетила Житомир и представила предпринимателям обзор ситуации на месте. «Разрушения в Украине широкомасштабные, процесс восстановления будет очень долгим и затратным. Мы только на начальном этапе, но и вчерашняя встреча показала высокий интерес и готовность эстонских предпринимателей участвовать в восстановлении Украины», - отметил Маазик.
Во встрече приняли участие представители более 40 предприятий из сфер электрической, машиностроительной, химической, оборонной, строительной и деревообрабатывающей промышленности, продовольственного сектора и сферы ИКТ. Предприниматели были более всего заинтересованы в том, как в Европе распределят процесс восстановления Украины и меры поддержки и каким образом помощь сможет быстрее всего поступить туда, где она нужна.
По словам Сутта, Эстония не должна ограничивать себя Житомирской областью. «Сильная сторона Эстонии — наши технологические способности, гибкость и быстрая реакция, а также наличие людей с высоким уровнем компетенции. Например, различные цифровые решения можно было бы предлагать не в одной области, они могли бы участвовать в восстановлении всей страны. Кроме того, одним из вариантов являются консультационные услуги и эстонский ноу-хау, которые сейчас можно предлагать в виртуальной форме — в сфере цифровых технологий или, например, образовательных технологий», - отметил министр.
В Эстонии восстановление Украины координируют МИД и EstDev. Крайне важно также присутствие в Украине в лице посольства Эстонии.
С августа в МИД приступит к работе специальный представитель по восстановлению Украины Андрес Рунду. Кроме того, Министерство экономики и коммуникаций с МИД и совместными предприятиями EAS и Kredex обсудят дополнительные способы на месте поддержать эстонских предпринимателей в Украине.