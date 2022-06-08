Эстонские предприятия заинтересованы в участии в восстановлении Украины

По словам министра, эстонские предприятия продемонстрировали заинтересованность и готовность принять участие в восстановлении Украины. «Хотя важнее всего выиграть войну и установить мир в Украине, в определенных регионах, например, Житомирской области, военные действия прекратились, поэтому там уже планируют работы по восстановлению и реконструкции. Это будет долгий процесс и все страны ЕС могут и обязаны принять в нем участие», - сказал Сутт.

По словам министра, очевидно, что в последующие годы восстановление Украины станет для эстонских предприятий также важным источником экспорта, поэтому крайне важное тесное общение между собой, а также с другими странами-партнерами и международными организациями, которые могут быть заинтересованы в участии в восстановлении области.

Сутт указал на то, что обширное восстановление Украины позволит также провести необходимые для вступления Украины в ЕС реформы. «Мы можем внести вклад в построение обращенной в будущее Украины с качественной средой проживания, основанной на цифровых и экологичных решениях экономикой и царящими принципами правового государства», - сказал министр и пообещал в ближайшее время посетить Украину и Житомирскую область с бизнес-делегацией.

По словам Сутта, Житомир достаточно похожий на Эстонию регион — они похожи размерами, численностью населения и природной средой — поэтому эстонским предпринимателям будет легко применить там свой опыт.