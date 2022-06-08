СХЕМА ⟩ В Пыхья-Таллинне изменится организация движения

В районе улиц Раннамяэ-теэ, бульвара Пыхья и Каласадама изменится организация дорожного движения, чтобы перенаправить транзитное движение из Каламая на магистрали, создать двухстороннюю велодорожку на Раннамяэ-теэ и ускорить движение общественного транспорта.

Изменение организации движения в Пыхья-Таллинне. Фото: Põhja-Tallinna Valitsus

Для транспорта, едущего со стороны улицы Каласадама, будет продлено время зеленого света на светофоре, а на перекрестке улицы Суур-Раннавярава будет нерегулируемый светофор.

Новая организация движения в Пыхья-Таллинне. Фото: Põhja-Tallinna Valitsus

Создаваемая велосипедная дорожка - последняя небольшая часть кольца безопасных велосипедных дорожек вокруг Старого города. На Раннамяэ-теэ добавится дополнительное пространство для велосипедистов — будет обустроена двухсторонняя велосипедная дорожка.

Новая организация движения в Пыхья-Таллинне. Фото: Põhja-Tallinna Valitsus

Изменения улучшат скорость движения общественного транспорта и таким образом его используемость. Так как движение перенаправляется с узких улиц Каламая, то ожидается, что автобус номер 3 будет ходить быстрее.

Движение в районе улиц Суур-Раннавярава, бульвара Пыхья и Каласадама будет реорганизовано с первой половины июля.