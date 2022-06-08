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Антс Фрош ⟩ Госпожа премьер-министр, каков план Эстонии относительно ядерной войны?

Антс Фрош
, основатель внешней разведки Эстонии, бывший дипломат (EKRE)
Госпожа премьер-министр, каков план Эстонии относительно ядерной войны?
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Антс Фрош
Антс Фрош Фото: Andres Haabu/Postimees

События, начавшиеся в понедельник вечером в Лондоне, были довольно насыщенными. Во всем мире главной новостью стало то, что британские консерваторы проголосовали 211:148 за отставку лидера партии Бориса Джонсона, нарушившего коронавирусные правила на вечеринке на Даунинг-стрит. Аналогичный вотум доверия закончился отставкой Терезы Мэй через шесть месяцев после голосования (в то время против нее проголосовали 133 консерватора). Размежевание в правительстве по поводу Брекзита не исчезло: скорее, оно усилилось из-за личных качеств и поведения премьер-министра. Политическое будущее Бориса Джонсона больше не безоблачно, пишет бывший дипломат Антс Фрош (EKRE) в Postimees.

Были ли рабочий визит премьер-министра Каи Каллас в Великобританию и встречи и мероприятия, прошедшие во время него, одинаково важными? А гибридная церемония вручения премии Гуго Гроция аналитического центра Policy Exchange, которая рекламировалась в Доме Стенбока как новое внешнеполитическое достижение Каи Каллас? Что на самом деле произошло?

Мессидж речи Каи Каллас, произнесенной на английском языке в эфире аналитического центра Policy Exchange, состоял в том, что мы должны выиграть эту войну любой ценой. С этим можно было бы согласиться, но прежде всего мы – ни эстонцы, ни англичане – не воюем с Россией. Человеческие потери несут украинцы. В любом случае мы не можем говорить о победе в войне любой ценой для Украины: это не только эгоцентричное и несбыточное желание, но и неэтичное, если мы не собираемся воевать. Это выбор украинцев - и только украинцам решать.

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