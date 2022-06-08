События, начавшиеся в понедельник вечером в Лондоне, были довольно насыщенными. Во всем мире главной новостью стало то, что британские консерваторы проголосовали 211:148 за отставку лидера партии Бориса Джонсона, нарушившего коронавирусные правила на вечеринке на Даунинг-стрит. Аналогичный вотум доверия закончился отставкой Терезы Мэй через шесть месяцев после голосования (в то время против нее проголосовали 133 консерватора). Размежевание в правительстве по поводу Брекзита не исчезло: скорее, оно усилилось из-за личных качеств и поведения премьер-министра. Политическое будущее Бориса Джонсона больше не безоблачно, пишет бывший дипломат Антс Фрош (EKRE) в Postimees.
Для подписчиков
Антс Фрош ⟩ Госпожа премьер-министр, каков план Эстонии относительно ядерной войны?
Госпожа премьер-министр, каков план Эстонии относительно ядерной войны?
Были ли рабочий визит премьер-министра Каи Каллас в Великобританию и встречи и мероприятия, прошедшие во время него, одинаково важными? А гибридная церемония вручения премии Гуго Гроция аналитического центра Policy Exchange, которая рекламировалась в Доме Стенбока как новое внешнеполитическое достижение Каи Каллас? Что на самом деле произошло?