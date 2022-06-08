Антс Фрош ⟩ Госпожа премьер-министр, каков план Эстонии относительно ядерной войны?

Были ли рабочий визит премьер-министра Каи Каллас в Великобританию и встречи и мероприятия, прошедшие во время него, одинаково важными? А гибридная церемония вручения премии Гуго Гроция аналитического центра Policy Exchange, которая рекламировалась в Доме Стенбока как новое внешнеполитическое достижение Каи Каллас? Что на самом деле произошло?

Мессидж речи Каи Каллас, произнесенной на английском языке в эфире аналитического центра Policy Exchange, состоял в том, что мы должны выиграть эту войну любой ценой. С этим можно было бы согласиться, но прежде всего мы – ни эстонцы, ни англичане – не воюем с Россией. Человеческие потери несут украинцы. В любом случае мы не можем говорить о победе в войне любой ценой для Украины: это не только эгоцентричное и несбыточное желание, но и неэтичное, если мы не собираемся воевать. Это выбор украинцев - и только украинцам решать.