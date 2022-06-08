Затрудняет ли наличие детей получение жилищного кредита? Считает ли банк доходом пособие на ребенка и как в это уравнение вписывается отпуск по уходу за ребенком? Клиенты часто задают банками эти вопросы и вокруг них сложилось множество мифов.
Развенчиваем мифы: как дети влияют на получение жилищного кредита
Руководитель розничного банкинга эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен сказала, что вокруг получения жилищного кредита при наличии детей существует много мифов и вопросов, и иногда люди не хотят спрашивать у банка напрямую, не желая, чтобы банк «совал нос» в семейные дела: «На самом деле дети или иждивенцы не являются чем-то, что моментально перечеркивает возможность получения жилищного кредита. Мы всегда смотрим на картину в целом, а не лишь на этот маленький компонент в отдельности».
По ее словам, решение о выдаче жилищного кредита основывается на обзоре всех минусов и плюсов ситуации заемщика и анализе того, кредит какого размера можно выдать. «Аспектов тут множество и, например, беременность или наличие ребенок сами по себе не являются фактором, исключающим получение кредита», - сказала Хакиайнен.
МИФ: Получение родительской компенсации исключает получение ипотечного кредита
Получение родительской компенсации никоим образом не является препятствием для выдачи кредита, ведь при принятии решения рассматривают заявку целиком, а не только вид дохода клиента. В некоторых случаях родительское пособие является даже более надежным гарантированным доходом, чем работа за зарплату. Банку важно понять, сможет ли клиент начать работать у того же работодателя после окончания выплаты родительской компенсации и каков будет его ожидаемый доход от заработной платы.
МИФ: Дети являются для банка фактором риска
Разумеется, нет. Наличие иждивенцев никоим образом не увеличивает уровень риска кредита. Впрочем, каждый иждивенец повышает сумму, ежемесячно необходимую семье для жизни, и банк это учитывает. Например, не имеющий семьи клиент, вероятно, ежемесячно тратит меньше денег, чем семья из четырех человек. Таким образом, дети не повышают уровень риска, а увеличивают сумму обязательств заемщика.
МИФ: Многодетным семьям получить жилищный кредит практически невозможно
Как было сказано выше, наличие нескольких детей само по себе не является препятствием для получения кредита. Все зависит от общей картины, ведь при оценке кредитоспособности учитываются доходы клиента, кредитные обязательства и расчетный месячный прожиточный минимум на каждого члена семьи. Если кредитоспособность клиента достаточна, то наличие и количество детей никоим образом не становятся препятствием для получения кредита.
«Да, конечно, может возникнуть ситуация, когда в домохозяйстве низкие доходы и несколько иждивенцев, и может не остаться средств на обслуживание кредита. В этом случае выдача кредита усложняется, но в то же время доход уравновешивается, например, детскими пособиями, родительской зарплатой и т.д. Вместе с тем созданы и возможности для семей с низким доходом, но большим количеством иждивенцев. Например, KredEx предлагает многодетным семьям два разных вида поддержки, чтобы облегчить им получение жилищного кредита», - сказала Марина Хакиайнен.
МИФ: Банки не учитывают детские пособия в качестве дохода
«Непременно учитываем. Это же постоянный ежемесячный доход и в некотором смысле даже более надежный, чем зарплата», - пояснила Хакиайнен. Если каждый дополнительный член семьи увеличивает расчетную сумму месячного прожиточного минимума на каждого несовершеннолетнего члена семьи, то пособие на ребенка компенсирует эти расходы.