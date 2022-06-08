Готовьте кошельки: за кредиты теперь придется платить больше

Еще в понедельник по сравнению с пятницей шестимесячный Euribor вырос на 0,017 процентных пункта до отметки 0,009 процента. Это был первый раз за последние несколько лет, когда шестимесячный Euribor вырос до позитивного уровня. Сегодня он стале еще больше.

Повышение Euribor затронет большое количество заемщиков в Эстонии, так как значительная часть кредитов, включая жилищные кредиты и лизинг, в основном привязана к 6-месячной ставке Euribor. Срок действия самих кредитов обычно намного больше.

Показатель межбанковского финансового рынка Euribor связан со ставкой по депозитам Европейского центробанка (ЕЦБ).

ЕЦБ на заседании совета по денежно-кредитной политике 14 апреля решил сохранить без изменений процентные ставки и заявил, что поступившие за прошедшее после предыдущего заседания данные поддерживают решение прекратить действие программы выкупа облигаций в третьем квартале этого года.

В своем заявлении совет ЕЦБ подчеркнул, что нападение России на Украину причиняет неизмеримые страдания и сказывается также на экономике — и в Европе, и за ее пределами. «Конфликт и связанная с ним нестабильность подрывают доверие предприятий и потребителей. Проблемы в торговле ведут к нехватке новых материалов и ресурсов. Рост цен на энергоносители и товары снижает спрос и отбрасывает производство назад. Развитие экономики зависит от развития конфликта, от влияния и мощности нынешних санкций и возможных дополнительных методов», - отметил совет.