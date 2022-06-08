"Я был хорошим актером": игрозависимый экс-министр Мёльдер просадил десятки тысяч евро

"Я потерял баланс между собой, близкими, семьей и работой. Накапливались житейские заботы, справляться с рабочим графиком было относительно сложно, и в качестве одного из способов решения проблем я стал все чаще и чаще играть в азартные игры, онлайн-игры. К счастью, вокруг меня были люди, которые сказали, что у меня осталось два варианта: взять паузу, чтобы сосредоточиться на себе и своей семье, или выбрать другой путь. Я могу честно сказать, что ни на минуту не сомневался в правильности первого варианта, в правильности своего ухода из кабинета министров", - говорит экс-министр.