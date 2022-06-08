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"Я был хорошим актером": игрозависимый экс-министр Мёльдер просадил десятки тысяч евро

Улла Лянтс
, журналист
"Я был хорошим актером": игрозависимый экс-министр Мёльдер просадил десятки тысяч евро
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Тынис Мёльдер
Тынис Мёльдер Фото: Tairo Lutter

Бывший министр окружающей среды Тынис Мёльдер (Центристская партия) в ноябре внезапно объявил, что уходит в отставку по состоянию здоровья. Через несколько дней он написал в социальных сетях, что пристрастился к азартным играм и поэтому больше не может занимать министерский пост. Полгода назад никаких дополнительных пояснений Мёльдер не давал, но теперь он готов отвечать на вопросы, пишет Postimees.

"Я потерял баланс между собой, близкими, семьей и работой. Накапливались житейские заботы, справляться с рабочим графиком было относительно сложно, и в качестве одного из способов решения проблем я стал все чаще и чаще играть в азартные игры, онлайн-игры. К счастью, вокруг меня были люди, которые сказали, что у меня осталось два варианта: взять паузу, чтобы сосредоточиться на себе и своей семье, или выбрать другой путь. Я могу честно сказать, что ни на минуту не сомневался в правильности первого варианта, в правильности своего ухода из кабинета министров", - говорит экс-министр.

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