"Я был хорошим актером": игрозависимый экс-министр Мёльдер просадил десятки тысяч евро

Бывший министр окружающей среды Тынис Мёльдер (Центристская партия) в ноябре внезапно объявил, что уходит в отставку по состоянию здоровья. Через несколько дней он написал в социальных сетях, что пристрастился к азартным играм и поэтому больше не может занимать министерский пост. Полгода назад никаких дополнительных пояснений Мёльдер не давал, но теперь он готов отвечать на вопросы, пишет Postimees.
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