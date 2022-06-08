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Политическая цензура готовилась в России 10 лет

rus.postimees.ee
Политическая цензура готовилась в России 10 лет
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Фото: scanpix.ee

Россия в течение 10 лет готовила законы для тотальной цензуры в интернете. Такой вывод делают эксперты независимого правозащитного проекта «ОВД-Инфо» в исследовании «Блокировки интернет-ресурсов как инструмент политической цензуры».

После 24 февраля 2022 года стало очевидно, что все предыдущие 10 лет изменения законодательства, развития технологий для блокировок, отдельные кейсы приблизили и сделали возможным то, что в России есть сейчас — тотальную цензуру и блокировки всех независимых источников информации.

Эксперты «ОВД-Инфо» отмечают, что за последние десять лет интернет-блокировки стали в России одним из самых масштабных инструментов ограничения доступа к информации и свободы выражения мнения. Первые законодательные изменения в этом направлении появились еще в 2012 году.

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