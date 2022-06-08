Политическая цензура готовилась в России 10 лет

После 24 февраля 2022 года стало очевидно, что все предыдущие 10 лет изменения законодательства, развития технологий для блокировок, отдельные кейсы приблизили и сделали возможным то, что в России есть сейчас — тотальную цензуру и блокировки всех независимых источников информации.