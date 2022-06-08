Никакого эволюционного пути изменения России, к сожалению, нет, рассказал в интервью TVNET известный режиссер документального кино, продюсер и президент международного фестиваля авторского документального кино "Артдокфест" Виталий Манский. По его мнению, поражение в войне может быть одним из катализаторов. "Но не такое поражение, когда побитая армия возвращается на свою территорию и начинает зализывать раны. А капитальное поражение [...], когда из Кремля, из кабинета Путина, какой-то Вася сможет на память чернильницу унести", - добавил он. Кроме того, он рассказал о своем видении кинематографа, пропаганде, Путине и советском сознании жителей Латвии.

- Ваша цитата: "В Латвии еще много советского, а я получаю кайф от его разрушения. И в Латвии еще есть что разрушать". Что, по Вашему мнению, здесь еще можно разрушить? Почему?

- Сознание. Я, кстати сказать, сам в себе разрушаю советское сознание вместе со своими коллегами-латышами. И не всегда, к слову, успешно. Если мне изначально казалось, что я весь такой передовой, то сейчас начинаю ощущать, что какие-то спокойные, неторопливые мои латышские коллеги глубинно более передовые, поскольку они более спокойно относятся даже к этому советскому факту. Мне как бы хочется с мечом [его побороть], а они тем временем его вытравливают своими взглядами на жизнь, своим образом жизни.

Хотя, конечно, если сравнивать с двумя нашими соседями - Литвой и Эстонией, - в Латвии, не знаю почему, может быть, даже архитектурно, больше присутствует советское или постсоветское пространство.