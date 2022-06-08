Государственная избирательная служба получила письмо из Канцелярии президента с просьбой высказать мнение об оптимальных сроках подготовки и проведения внеочередных выборов.
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Канцелярия президента изучила возможность проведения внеочередных выборов
Канцелярия президента изучила возможность проведения внеочередных выборов
В письме, направленном главе избирательной службы, начальник канцелярии президента Пеэп Яхило отмечает, что внутриполитическая ситуация не исключает возможности, что глава государства может поставить вопрос о внеочередных выборах в Рийгикогу.
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