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Канцелярия президента изучила возможность проведения внеочередных выборов

Улла Лянтс
, журналист
Канцелярия президента изучила возможность проведения внеочередных выборов
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Президент Алар Карис прокомментировал роспуск правительства на пресс-конференции в Кадриорге.
Президент Алар Карис прокомментировал роспуск правительства на пресс-конференции в Кадриорге. Фото: Teele Toova

Государственная избирательная служба получила письмо из Канцелярии президента с просьбой высказать мнение об оптимальных сроках подготовки и проведения внеочередных выборов.

В письме, направленном главе избирательной службы, начальник канцелярии президента Пеэп Яхило отмечает, что внутриполитическая ситуация не исключает возможности, что глава государства может поставить вопрос о внеочередных выборах в Рийгикогу.

В письме Канцелярия президента запрашивает мнение Национальной избирательной службы об оптимальных сроках подготовки и проведения внеочередных выборов этим летом.

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