Кая Каллас: ничто не мешает депутатам объявить мне вотум недоверия

Она особо отметила принятие решения, позволившего продвинуться вперед в составлении планировок морских ветропарков, а также объединение флотов, работу министра иностранных дел за пределами Эстонии, работу министра социальной защиты по вопросам беженцев и работу министра внутренних дел по темам беженцев и различных акций протеста.

Говоря о возможности внесения вотума недоверия, Каллас сказала, что как подача заявления, так и его провал или прохождение уместны в условиях демократии. Она заявила, что когда будет сформирована новая коалиция, придет новое правительство и новый премьер-министр. «Эта математика происходит в пределах числа 101, и это совершенно нормально, этого не следует стыдиться», — сказала она.

«Если вам не нравится, что я премьер-министр, то как член Рийгикогу вы совершенно вольны освободить меня от этой должности, собрав под вотумом недоверия всего 21 подпись. Представьте его, и я приду сюда, предстану перед Рийгикогу и шесть часов буду отвечать на ваши вопросы», — сказала Каллас.