ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне откроется частный медицинский центр стоимостью 10 млн евро

На 8 этажах Novel Clinic предложит всю цепочку медицинских услуг – современный диагностический центр с лабораторией крови, центр психического здоровья, диагностику сна, амбулаторную помощь врачей-специалистов, стоматологию, хирургию и реабилитацию. Для решения проблем, требующих хирургической коррекции, будут оборудованы две современные операционные, десять частных палат и одна палата интенсивной терапии. Клиника предлагает в основном хирургическое лечение заболеваний уха-горла-носа, а также хирургию лица и челюсти, в том числе хирургию щитовидной железы и слюнных желез, удаление опухолей подкожной клетчатки, хирургическое лечение храпа.

«Сегодня медицина занимается последствиями, но мы можем встать рядом с государственной медициной и больницами, чтобы помочь людям оставаться здоровыми», - сказала исполнительный директор Novel Clinic Кади Сакс.