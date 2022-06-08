На медицинский рынок Эстонии выходит новая частная клиника Novel Clinic, которая в ноябре откроет большой медицинский центр в современном здании по адресу Пярнуское шоссе, 113 в Таллинне.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне откроется частный медицинский центр стоимостью 10 млн евро
На 8 этажах Novel Clinic предложит всю цепочку медицинских услуг – современный диагностический центр с лабораторией крови, центр психического здоровья, диагностику сна, амбулаторную помощь врачей-специалистов, стоматологию, хирургию и реабилитацию. Для решения проблем, требующих хирургической коррекции, будут оборудованы две современные операционные, десять частных палат и одна палата интенсивной терапии. Клиника предлагает в основном хирургическое лечение заболеваний уха-горла-носа, а также хирургию лица и челюсти, в том числе хирургию щитовидной железы и слюнных желез, удаление опухолей подкожной клетчатки, хирургическое лечение храпа.
«Сегодня медицина занимается последствиями, но мы можем встать рядом с государственной медициной и больницами, чтобы помочь людям оставаться здоровыми», - сказала исполнительный директор Novel Clinic Кади Сакс.
Цель Novel Clinic – к 2027 году вдвое сократить количество предотвратимых заболеваний у своих клиентов. По словам Кади Сакс, клиника делает так, чтобы клиентам было удобнее поддерживать здоровье, поскольку в Novel Clinic человек может получить медицинские услуги в одном месте.