«Любому агрессору стоит их опасаться»: первые спецназовцы-срочники ушли в резерв

«Даже в самые трудные моменты военнослужащие сохраняли мотивацию и демонстрировали волю, достойную бойцов войск специального назначения, – отметил командующий ССО Эстонии полковник Маругс Кууль. – Свежеиспеченные резервисты стали достойным пополнением запаса. Любому агрессору стоит их опасаться».

Подготовку в подразделении ССО начало 48 военнослужащих срочной службы июльского и октябрьского призывов. По окончании базового солдатского курса для дальнейшего обучения в спецназе отобрали 31 солдата.

Военнослужащие получили специальную подготовку в подрывном деле, медицине, связи и других сферах, а затем проверили свои навыки в составе малых тактических групп. Вдобавок они научились действовать с лодок, а кульминацией службы стали парашютные прыжки.