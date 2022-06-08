Сегодня, 8 июня, 31 парень и девушка окончили срочную службу в подразделении Сил специальных операций (ССО), тем самым пополнив резерв войск спецназа.
«Любому агрессору стоит их опасаться»: первые спецназовцы-срочники ушли в резерв
«Даже в самые трудные моменты военнослужащие сохраняли мотивацию и демонстрировали волю, достойную бойцов войск специального назначения, – отметил командующий ССО Эстонии полковник Маругс Кууль. – Свежеиспеченные резервисты стали достойным пополнением запаса. Любому агрессору стоит их опасаться».
Подготовку в подразделении ССО начало 48 военнослужащих срочной службы июльского и октябрьского призывов. По окончании базового солдатского курса для дальнейшего обучения в спецназе отобрали 31 солдата.
Военнослужащие получили специальную подготовку в подрывном деле, медицине, связи и других сферах, а затем проверили свои навыки в составе малых тактических групп. Вдобавок они научились действовать с лодок, а кульминацией службы стали парашютные прыжки.
Обучение военнослужащих в составе Сил специальных операций нацелено на формирование резервных сил спецназа. Подобные подразделения обучены действовать на суше, в воздухе, и воде. Они также способны действовать и атаковать приоритетные цели в тылу противника.