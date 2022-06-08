ГАЛЕРЕЯ ⟩ Центр крови Северо-Эстонской региональной больницы временно переехал

«Это не только символично, но и сердечно, что центр крови теперь существует в Кесклинне», — сказал сегодня на открытии центра мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия).

Хотя узкие помещения на новом месте не были предназначены для центра крови, расположение в центре города, которое донорам легко найти, играет учреждению на пользу. Есть надежда, что благодаря удачному расположению дорогу сюда найдет еще больше новых доноров крови. По словам Кылварта, в будущем следует подумать об открытии отдельного центра крови в Кесклинне.

По словам председателя правления региональной больницы Агриса Пеэду, донорство крови приобрело совершенно новый смысл в контексте украинской войны. Уже в начале войны Министерству социальных дел был предоставлен обзор того, сколько крови может быть произведено в Эстонии. «Независимо от того, какой у нас кризис, кровь всегда нужна», — объяснил Пеэду.