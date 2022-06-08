Северо-Эстонская региональная больница снова открыла центр крови в районе Кесклинн. Центр, ранее действовавший в Пельгулинне, ждет капитальный ремонт.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Центр крови Северо-Эстонской региональной больницы временно переехал
«Это не только символично, но и сердечно, что центр крови теперь существует в Кесклинне», — сказал сегодня на открытии центра мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия).
Хотя узкие помещения на новом месте не были предназначены для центра крови, расположение в центре города, которое донорам легко найти, играет учреждению на пользу. Есть надежда, что благодаря удачному расположению дорогу сюда найдет еще больше новых доноров крови. По словам Кылварта, в будущем следует подумать об открытии отдельного центра крови в Кесклинне.
По словам председателя правления региональной больницы Агриса Пеэду, донорство крови приобрело совершенно новый смысл в контексте украинской войны. Уже в начале войны Министерству социальных дел был предоставлен обзор того, сколько крови может быть произведено в Эстонии. «Независимо от того, какой у нас кризис, кровь всегда нужна», — объяснил Пеэду.
Донорство крови играет большую роль в лечении пациентов, так как человеческая кровь не заменима. По словам главы центра крови Аве Леллеп, ежегодно переливается почти 100 000 различных компонентов крови. Центр крови региональной больницы покрывает почти 70 процентов запасов крови Эстонии.