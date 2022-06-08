Полиция просит помощи в установлении личности молодых людей, у которых может быть информация о смертельном инциденте на железной дороге возле поселка Лоо в августе прошлого года.
Видео ⟩ Поезд насмерть сбил человека: полиция ищет двух предполагаемых свидетелей
Поезд насмерть сбил человека: полиция ищет двух предполагаемых свидетелей
Вечером 4 августа 2021 года на железной дороге недалеко от поселка Лоо в Харьюмаа произошел несчастный случай, когда поезд насмерть сбил молодого человека. В связи с этим полиция просит помощи в установлении личности двух передвигавшихся в тот вечер в поселке Лоо и запечатленных на видео молодых людей, которые могут располагать информацией об этом происшествии.
Полиция просит всех, у кого есть информация о молодых людях, изображенных на видео, связаться со стражами порядка по телефону 53 073 343 или по электронной почте pohja.vihje@politsei.ee.