Видео ⟩ Поезд насмерть сбил человека: полиция ищет двух предполагаемых свидетелей

Вечером 4 августа 2021 года на железной дороге недалеко от поселка Лоо в Харьюмаа произошел несчастный случай, когда поезд насмерть сбил молодого человека. В связи с этим полиция просит помощи в установлении личности двух передвигавшихся в тот вечер в поселке Лоо и запечатленных на видео молодых людей, которые могут располагать информацией об этом происшествии.