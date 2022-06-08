Хотя эмбарго на российскую нефть, согласованное в Евросоюзе в конце мая, звучит многообещающе, Европа с начала войны в Украине, напротив, увеличила количество закупаемой у России нефти , пишет Postimees со ссылкой на The Economist.
Эмбарго не работает? Импорт российской нефти в Европу увеличился
По данным компании Argus Media, занимающейся анализом энергетических рынков, в январе из России в Европу было поставлено 750 тысяч баррелей нефти, а в апреле объемы выросли на 16 процентов до 857 тысяч баррелей.
Эмбарго, которое вступит в силу в Евросоюзе в конце года, не является абсолютным, а распространяется только на сырую нефть и нефтепродукты, транспортируемые по морю. Это черное золото, которое доставляется в страны Центральной и Восточной Европы по трубопроводу, временно освобождено от санкций, в основном из-за противодействия Венгрии.
По данным The Economist, нефтеперерабатывающие заводы в странах, использующих трубопроводную нефть, в настоящее время получают явное конкурентное преимущество, поскольку на их сырье поступает уральская сырая нефть, которая торгуется значительно ниже марки Brent. По данным Argus Media, нефтеперерабатывающие заводы, использующие трубопроводную нефть, в мае получили скидки до 40 долларов за баррель по сравнению со своими конкурентами.
Германия сокращает количество, другие нет
Трубопровод «Дружба» снабжает нефтеперерабатывающие заводы Чехии, Германии, Венгрии, Польши и Словакии. В то время как два крупнейших потребителя, Германия и Польша, согласились закрыть свои краны к концу года, остальным было предоставлено исключение.
Хотя после отказа Германии и Польши с европейского рынка исчезнет около 90 процентов сегодняшних объемов российской нефти, остается неясным, когда в Европейском союзе окончательно откажутся от российской нефти, поскольку Чехия, Словакия и Венгрия заявляют, что переход на другую сырую нефть был бы дорогим и затруднительным.
Словакия в ноябре 2021 года на 92 процента обеспечивала свои запас российской нефтью, а Венгрия получает из России 65 процентов своих объемов. Обе страны импортируют почти всю российскую нефть через "Дружбу".
Сегодня Германия — единственная связанная с "Дружбой" европейская страна, которая фактически сократила импорт после начала войны в Украине. В январе крупнейшая экономика Европы получала через "Дружбу" половину своей нефти, а в апреле — только треть.
Венгрия и Польша же пошли в противоположном направлении, и их импорт увеличился. Однако во многом это заслуга НПЗ и их владельцев, у которых сегодня мало финансовых стимулов для отказа от поставок из России.
Отдельный вопрос и в том, насколько сложно странам, которым предоставлено исключение, реально отказаться от российской нефти. Венгерская энергетическая компания MOL Group ранее заявляла, что сможет заменить российскую нефть, полагаясь на трубопровод из Хорватии. Однако теперь Венгрия устами Виктора Орбана заявляет, что на создание необходимой инфраструктуры уйдет четыре года, а полный запрет на импорт российской нефти бросит на экономику страны «атомную бомбу».
Однако лидеры ЕС призывают пересмотреть исключение из "Дружбы", которое может снова подвергнуть испытанию европейскую дружбу, пишет The Economist.