Эмбарго не работает? Импорт российской нефти в Европу увеличился

По данным компании Argus Media, занимающейся анализом энергетических рынков, в январе из России в Европу было поставлено 750 тысяч баррелей нефти, а в апреле объемы выросли на 16 процентов до 857 тысяч баррелей.

Эмбарго, которое вступит в силу в Евросоюзе в конце года, не является абсолютным, а распространяется только на сырую нефть и нефтепродукты, транспортируемые по морю. Это черное золото, которое доставляется в страны Центральной и Восточной Европы по трубопроводу, временно освобождено от санкций, в основном из-за противодействия Венгрии.

По данным The Economist, нефтеперерабатывающие заводы в странах, использующих трубопроводную нефть, в настоящее время получают явное конкурентное преимущество, поскольку на их сырье поступает уральская сырая нефть, которая торгуется значительно ниже марки Brent. По данным Argus Media, нефтеперерабатывающие заводы, использующие трубопроводную нефть, в мае получили скидки до 40 долларов за баррель по сравнению со своими конкурентами.

Германия сокращает количество, другие нет

Трубопровод «Дружба» снабжает нефтеперерабатывающие заводы Чехии, Германии, Венгрии, Польши и Словакии. В то время как два крупнейших потребителя, Германия и Польша, согласились закрыть свои краны к концу года, остальным было предоставлено исключение.