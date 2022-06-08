Ангела Меркель: «Я знала, как мыслит Путин»

Меркель о саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году

Таким мотивом - наряду с другими - Меркель руководствовалась еще раньше, категорически возражая на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году против перспективы присоединения Украины, а также Грузии к альянсу. Она назвала три причины, побудившие ее выступить против предоставления на том саммите Украине Плана действий по членству в НАТО (Membership Action Plan, MAP).

В 2008 году Украина была, по словам Меркель, "политически очень сильно расколотой", причем согласия не было даже среди реформаторских сил. А страна с неустойчивой демократической системой, по ее мнению, не может быть членом НАТО. Еще одной причиной она назвала коррупцию: "В то время Украина была страной, в которой господствовали олигархи".

Наконец, Меркель не хотела провоцировать Путина. Она была уверена, что президент России воспримет предоставление Украине MAP как объявление войны и не потерпит ее присоединения к НАТО: "Он во всем Западе видит своего врага, считает, что его постоянно унижают. Я с этим совершено не согласна. Но я знала, как он мыслит и что он видит это именно так".

Меркель о Путине