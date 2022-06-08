Что думает бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель о войне РФ против Украины? Почему помешала вступлению Украины в НАТО? Считает ли ошибкой минский процесс? И как оценивает фигуру самого Путина?
Ангела Меркель: «Я знала, как мыслит Путин»
Черные брюки, синий жакет с треугольным вырезом, все те же янтарные (или под янтарь) бусы, все та же прическа… Она совсем не изменилась. Ангела Меркель выглядела так, как будто на беседу с журналистом еженедельника Der Spiegel в берлинский театр "Шаубюне" она приехала прямо из ведомства федерального канцлера, из которого она - после 16 лет - съехала на пенсию еще полгода назад, пишет DW.
Эта беседа вечером 7 июня была первым большим выступлением бывшего канцлера после ухода с поста главы правительства и после начала войны России против Украины. Короткие заявления для печати с резким осуждением неспровоцированной российской агрессии Меркель уже делала. Но как она оценивает события, ей предшествовавшие? И фигуру российского президента Владимира Путина, с которым она встречалась и говорила по телефону бессчетное количество раз?
Меркель о начале войны России против Украины
Для подавляющего большинства и немецких политиков, и экспертов вторжение России утром 24 февраля в Украину стало шоком, полной неожиданностью. До самого последнего момента все думали, что концентрацией войск у границ с Украиной Путин только пугает, повышает ставки в своей геополитической игре.
Меркель же, по ее словам, самое позднее на саммите G20 в Риме в конце октября прошлого года поняла, что надвигается беда. Уже после ухода на пенсию в декабре 2021 года она внимательно наблюдала за развитием событий, визитом ее преемника Олафа Шольца в Москву, решением Госдумы признать самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".
Но и на протяжении всего последнего года на посту канцлера она видела, что "нормандский формат" зашел в тупик, а Путин окончательно утратил интерес к минскому процессу. А ведь минский процесс, говорит Меркель, был "единственным крючком в наших руках", позволявшим поддерживать диалог о ситуации в Донбассе.
Меркель о минском процессе
Многие - и в Германии, и в Украине - оценивают минский процесс иначе, куда более критично, а некоторые даже сравнивают курс Берлина в отношении России после аннексии Крыма с политикой умиротворения (Appeasement) Гитлера в 1937-1938 годах.
В отличие от Федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера, бывшего министра иностранных дел, признавшего ошибки в немецкой политике по отношению к России, Меркель считает, что все делала правильно, что не упустила ни одной попытки предотвратить худшее. Она призывает не видеть все в черно-белом цвете, учитывать конкретные обстоятельства, в которых начинался и проходил минский процесс.
Меркель понимает, что минское соглашение не во всем отвечало интересам Украины, но "в ситуации, когда 6 тысяч украинских военнослужащих рисковали оказаться в окружении в Дебальцево, оно внесло некоторое спокойствие, … а в дальнейшем дало Украине время, а именно 7 лет на то, чтобы стать такой, как сейчас". Бывшая канцлер имеет в виду способность Украине дать отпор второй по мощи ядерной державе мира. Без минских договоренностей, уверена она, Путин бы тогда не остановился и "причинил бы Украине огромный ущерб".
Меркель о саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году
Таким мотивом - наряду с другими - Меркель руководствовалась еще раньше, категорически возражая на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году против перспективы присоединения Украины, а также Грузии к альянсу. Она назвала три причины, побудившие ее выступить против предоставления на том саммите Украине Плана действий по членству в НАТО (Membership Action Plan, MAP).
В 2008 году Украина была, по словам Меркель, "политически очень сильно расколотой", причем согласия не было даже среди реформаторских сил. А страна с неустойчивой демократической системой, по ее мнению, не может быть членом НАТО. Еще одной причиной она назвала коррупцию: "В то время Украина была страной, в которой господствовали олигархи".
Наконец, Меркель не хотела провоцировать Путина. Она была уверена, что президент России воспримет предоставление Украине MAP как объявление войны и не потерпит ее присоединения к НАТО: "Он во всем Западе видит своего врага, считает, что его постоянно унижают. Я с этим совершено не согласна. Но я знала, как он мыслит и что он видит это именно так".
Меркель о Путине
Все годы, пока Меркель возглавляла немецкое правительство, ей так или иначе приходилось иметь дело с проблемами, связанными с распадом Советского Союза - Грузия, Украина, Приднестровье, страны Балтии, Армения, Азербайджан... В этой связи она вспоминает встречу с Путиным в Сочи в 2007 году - ту самую, во время которой в комнату для переговоров зашла собака президента, лабрадор Кони.
Тогда Путин впервые заявил Меркель, что считает распад СССР самым ужасным событием ХХ века. А она сказала ему, что для нее это было счастливым моментом в ее жизни, позволившем ей свободно распоряжаться своей судьбой. "Стало ясно, что между нами есть большие разногласия, и эти разногласия становились все больше, - вспоминает Меркель. - Так что за все эти годы так и не удалось окончательно прекратить холодную войну".
К сожалению, сетует она, не получилось создать такую архитектуру безопасности в Европе, которая была бы способна предотвратить и "горячую" войну России против Украины. Но ничто, добавляет она, не может служить оправданием российской агрессии: "Это жестокое, попирающее международное право нападение, которому нет прощения".
Меркель сравнивает эту агрессию с советским вторжением в Венгрию в 1956 году, в Чехословакию в 1968-м, подавлением восстания в ГДР в 1953-м: "Вся ненависть Путина, вся его враждебность направлена против западной демократической модели".
Меркель о собаке Путина, вобле от президента и ценностях
О том случае с собакой Кони писали и до сих пор вспоминают многие. Случайность? Злой умысел? Пресс-секретарь Путина уверяет, что в Кремле не знали о том, что Меркель боится собак. Позднее об этом в интервью газете Bild заявлял и сам Путин. Есть даже версия, что он хотел порадовать гостью своей собакой.
"Блажен, кто верует", - прокомментировала эту версию Меркель и напомнила о своем самом первом визите в Москву и встрече с российским президентом после избрания канцлером в 2005 году: "Уже тогда Путин сказал мне, что слышал о моих проблемах с собаками, и подарил мне вот такую огромную плюшевую собаку".
Сувенирами и подарками они обменивались и позднее. Путин, например, рассказывал, что Меркель привозит ему его любимое со времен службы в ГДР немецкое пиво Radeberger. А сам он, как поведала однажды Меркель корреспонденту DW, присылает в ответ воблу.
Но после аннексии Крыма, по ее словам, произошел резкий перелом: "Мы поддерживали отношения, как полагается лидерам государств и правительств, но для меня стало совершенно ясно, что мы не имеем дело с человеком, который желает нам благополучия при нашем образе жизни". "У меня определенное представление о ценностях, и оно принципиально отличается от представления президента Путина о ценностях, - объясняет Меркель. - Он считает демократию неправильной, я - правильной и самой человечной формой правления при всех ее изъянах".