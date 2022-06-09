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Грецкий: захват Северодонецка является не военной, а политической целью России

Павел Соболев
Грецкий: захват Северодонецка является не военной, а политической целью России
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  • Меркель осудила Путина, но не признала свои ошибки в выстраивании отношений с ним
  • Украинские власти понимают опасность снижения у населения страны мотивации поддерживать армию
  • Присоединение Херсонской области к РФ даст Кремлю повод для новых угроз ядерной дубинкой

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, приглашенный научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Игорь Грецкий среди прочего ответил на вопросы, касающиеся военного и политического значения битвы за Северодонецк, а также истинных целей планируемого Кремлем присоединения к РФ Херсонской области.

- Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель на этой неделе перед многочисленной аудиторией в берлинском театре дала интервью одному из немецких телеканалов. Она заявила, что очень старалась, когда возглавляла страну, не допустить того, что сейчас происходит с Украиной. Российское вторжение стало для Меркель, по ее словам, поворотным моментом. Она говорит, что жестокости России в Украине нет оправдания. Заявления Меркель с резким осуждением действий России последовали на фоне заявлений Олафа Шольца о готовности ФРГ помогать Украине тяжелым вооружением. Можно ли сказать, что это неслучайное совпадение? И Германия сейчас демонстративно прощается со своей долголетней восточной политикой?

- Действительно, это так. Это прощание началось еще 24 февраля. Вероятно, в России это еще не все понимают и осознают. В Москве еще могут делать расчет на какие-то прежние паттерны во внешней политике Германии, касающиеся отношений с Россией, но все это постепенно теряет актуальность, чему свежее интервью Ангелы Меркель служит ярчайшим подтверждением.

Однако я считаю все-таки очень важным обратить внимание на то, что Меркель в этом интервью оправдывала свои шаги, совершенные в прошлом. Она не выражала никакого сожаления в связи с тем, что Грузия и Украина не получили приглашения в НАТО в 2008 году. Тогда во время саммита альянса в Бухаресте именно Германия, а также Франция и Нидерланды заняли негативную позицию относительно такой перспективы. Меркель не жалеет и о своей позиции после действий России в отношении Украины в 2014 году, поскольку она считает, что Минские соглашения тогда позволили выиграть время. Если с ее словами относительно 2014 года еще можно до какой-то степени соглашаться, то в 2008 году была допущена, на мой взгляд, очевидная стратегическая ошибка.

Нужно признать, что Владимиру Путину удалось в отношениях с Германией и с Меркель лично эффективно эксплуатировать тот страх и те комплексы, которые связаны с поражением Германии во Второй мировой войне. Это чувствуется до сих пор. Старшее поколение политиков в Германии до сих пор остается подверженным этим стереотипам.

- Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обратился на этой неделе ко всем жителям Украины с призывом не забывать о войне и помогать войскам. Подоляк напомнил, что война не закончилась и продолжается по всей стране, а не в каких-то отдельных областях. Он сказал, что Россию интересует полный захват Украины. По словам Подоляка, если общество позволит себе забыть о войне и перестанет быть эффективным тылом для армии, РФ может достичь своих целей. Насколько реальна такая угроза? Может ли впрямь как-то расслабиться население Украины даже в далеких от линии фронта городах и селах, если российские ракеты периодически прилетают почти во все районы Украины?

- Как раз российские ракеты и не дают сейчас расслабиться украинскому населению. Недавно, например, произошла бомбардировка вагоноремонтного завода в Дарницком районе Киева. Я думаю, что такие прилеты российских ракет будут продолжаться и в дальнейшем.

Однако Михаил Подоляк, конечно же, понимает, что человеческая психика не может находиться в постоянном стрессе. Людям нужны хорошие новости, приятные ощущения. В постоянных стрессовых условиях психика людей устойчиво функционировать не может. Поэтому понятно, что Подоляк боится, что вот эта поддержка армии со стороны гражданского населения может в какой-то момент пойти на спад. Пока этого еще не видно, так что можно сказать, что Подоляк дует сейчас на холодную воду. Хотя риск переутомления людей войной, конечно, существует, и очень хорошо, что украинское руководство это понимает.

- Украинские власти сообщают, что Россия стягивает максимальные силы у Северодонецка. Западные аналитики говорят, что даже если России удастся полностью взять Северодонецк, это не принесет РФ военной и экономической выгоды. РФ в таком случае просто возьмет под контроль руины и не будет иметь ресурсов для дальнейшего продвижения. Можно ли сказать, что военные задачи России на востоке Украины становятся все иррациональнее?

- Нужно очень четко разделять цели военные и цели политические. Эти цели далеко не всегда совпадают. Можно вспомнить, например, взятие Кенигсберга во время Второй мировой войны. Было ли логичным, было ли рациональным решение Сталина взять этот город любой ценой, что в итоге было связано с огромными человеческими жертвами? Сейчас мы тоже наблюдаем на востоке Украины полное несовпадение политических и военных задач, которые ставит перед собой Россия. Потому что с военной точки зрения, конечно, взятие Северодонецка и Лисичанска ничего России действительно не даст. С экономической — тем более, потому что и в Северодонецке, и в Лисичанске почти ничего не осталось. Там нет ничего, что могло бы принести России какую-то экономическую выгоду.

Если мы говорим о логистике, то дальше за Северодонецком пойдут речушки, которые придется штурмовать с помощью понтонных переправ. Без больших потерь это тоже сделать не удастся. Потом вообще начинается степь. Так что подлинные цели у попыток России целиком захватить Луганскую область могут быть только чисто политическими. Россия сейчас не контролирует в Луганской области только небольшой участок территории, который находится как раз за Северодонецком. И его взятие можно было бы преподнести пропагандой как большую победу, как успешную реализацию части путинского плана по так называемому «освобождению» Донецкой и Луганской областей.

- Замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко продолжает посещать украинские территории, которые находятся под контролем российских войск. На этой неделе он побывал в Херсонской и Запорожской областях Украины и заявил, что эти регионы планируется присоединить к РФ. Как сказал Кириенко, вхождение в состав России Херсонской области «будет полноценным, по аналогии с вхождением Крыма». Не слишком ли самоуверенно смотрит на ситуацию Кириенко, учитывая крайне негативное отношение местного населения к российским военным и к оккупационной власти? Можно ли порадовать даже одобряющих войну россиян таким территориальным приобретением, которое не похоже на курорт, а является разрушенным и довольно депрессивным?

- Представителей старшего поколения таким территориальным приобретением порадовать можно. Эти люди могут воспринять новость о любой завоеванной территории позитивно. Однако те регионы Херсонской и Запорожской областей, в которых сейчас ведутся боевые действия, с экономической точки зрения совершенно непривлекательны. Они нуждаются в экономическом восстановлении. Эти районы потребуют больших материальных вложений.

Но пропаганда, повторюсь, может преподнести новость о присоединении к России новых территорий так, чтобы это было воспринято положительно. Однако самым важным для России является то, что когда будет объявлено о вхождении этих районов в состав РФ, по российскому законодательству эти районы будут считаться российской территорией. Россия сможет объявить, что боевые действия ведутся уже на ее земле. Кириенко уже об этом говорит. Если же Россия будет считать, что ей приходится воевать на своей территории, это даст повод России опять запустить ядерный нарратив. Власти России станут еще громче пугать западные страны ядерной дубинкой. Я думаю, что такая перспектива очень быстро нарисуется вслед за тем, когда станут видны уже какие-то реальные шаги по присоединению Россией этих территорий.

Население же этих территорий совершенно не в восторге от таких планов. Это красноречиво подтверждается тем фактом, что оккупационные администрации все чаще начинают говорить о присоединении этих районов без проведения референдумов. Из этого следует, что оккупационным силам понятно, что настроения среди населения этих районов уж никак не пророссийские.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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