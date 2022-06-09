Грецкий: захват Северодонецка является не военной, а политической целью России

- Замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко продолжает посещать украинские территории, которые находятся под контролем российских войск. На этой неделе он побывал в Херсонской и Запорожской областях Украины и заявил, что эти регионы планируется присоединить к РФ. Как сказал Кириенко, вхождение в состав России Херсонской области «будет полноценным, по аналогии с вхождением Крыма». Не слишком ли самоуверенно смотрит на ситуацию Кириенко, учитывая крайне негативное отношение местного населения к российским военным и к оккупационной власти? Можно ли порадовать даже одобряющих войну россиян таким территориальным приобретением, которое не похоже на курорт, а является разрушенным и довольно депрессивным?
- Представителей старшего поколения таким территориальным приобретением порадовать можно. Эти люди могут воспринять новость о любой завоеванной территории позитивно. Однако те регионы Херсонской и Запорожской областей, в которых сейчас ведутся боевые действия, с экономической точки зрения совершенно непривлекательны. Они нуждаются в экономическом восстановлении. Эти районы потребуют больших материальных вложений.
Но пропаганда, повторюсь, может преподнести новость о присоединении к России новых территорий так, чтобы это было воспринято положительно. Однако самым важным для России является то, что когда будет объявлено о вхождении этих районов в состав РФ, по российскому законодательству эти районы будут считаться российской территорией. Россия сможет объявить, что боевые действия ведутся уже на ее земле. Кириенко уже об этом говорит. Если же Россия будет считать, что ей приходится воевать на своей территории, это даст повод России опять запустить ядерный нарратив. Власти России станут еще громче пугать западные страны ядерной дубинкой. Я думаю, что такая перспектива очень быстро нарисуется вслед за тем, когда станут видны уже какие-то реальные шаги по присоединению Россией этих территорий.
Население же этих территорий совершенно не в восторге от таких планов. Это красноречиво подтверждается тем фактом, что оккупационные администрации все чаще начинают говорить о присоединении этих районов без проведения референдумов. Из этого следует, что оккупационным силам понятно, что настроения среди населения этих районов уж никак не пророссийские.
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