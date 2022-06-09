Грецкий: захват Северодонецка является не военной, а политической целью России

- Украинские власти сообщают, что Россия стягивает максимальные силы у Северодонецка. Западные аналитики говорят, что даже если России удастся полностью взять Северодонецк, это не принесет РФ военной и экономической выгоды. РФ в таком случае просто возьмет под контроль руины и не будет иметь ресурсов для дальнейшего продвижения. Можно ли сказать, что военные задачи России на востоке Украины становятся все иррациональнее?

- Нужно очень четко разделять цели военные и цели политические. Эти цели далеко не всегда совпадают. Можно вспомнить, например, взятие Кенигсберга во время Второй мировой войны. Было ли логичным, было ли рациональным решение Сталина взять этот город любой ценой, что в итоге было связано с огромными человеческими жертвами? Сейчас мы тоже наблюдаем на востоке Украины полное несовпадение политических и военных задач, которые ставит перед собой Россия. Потому что с военной точки зрения, конечно, взятие Северодонецка и Лисичанска ничего России действительно не даст. С экономической — тем более, потому что и в Северодонецке, и в Лисичанске почти ничего не осталось. Там нет ничего, что могло бы принести России какую-то экономическую выгоду.