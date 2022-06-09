Студия Postimees: насколько важен результат битвы за Северодонецк для определения дальнейшего хода войны?

- Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель перед многочисленной аудиторией в берлинском театре дала интервью одному из немецких телеканалов. Она заявила, что очень старалась, когда возглавляла страну, не допустить того, что сейчас происходит с Украиной. Российское вторжение стало для Меркель, по ее словам, поворотным моментом. Она говорит, что жестокости России в Украине нет оправдания. Заявления Меркель с резким осуждением действий России последовали на фоне заявлений Олафа Шольца о готовности ФРГ помогать Украине тяжелым вооружением. Можно ли сказать, что это не случайное совпадение? И Германия сейчас демонстративно прощается со своей долголетней восточной политикой?

- Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обратился на этой неделе ко всем жителям Украины с призывом не забывать о войне и помогать войскам. Подоляк напомнил, что война не закончилась и продолжается по всей стране, а не в каких-то отдельных областях. Он сказал, что Россию интересует полный захват Украины. По словам Подоляка, если общество позволит себе забыть о войне и перестанет быть эффективным тылом для армии, РФ может достичь своих целей. Насколько реальна такая угроза? Может ли впрямь как-то расслабиться население Украины даже в далеких от линии фронта городах и селах, если российские ракеты периодически прилетают почти во все районы Украины?

- Замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко продолжает посещать украинские территории, которые находятся под контролем российских войск. На этой неделе он побывал в Херсонской и Запорожской областях Украины и заявил, что регионы планируется присоединить к РФ. Как сказал Кириенко, вхождение в состав России Херсонской области «будет полноценным, по аналогии со вхождением Крыма». Не слишком ли самоуверенно смотрит на ситуацию Кириенко, учитывая крайне негативное отношение местного населения к российским военным и к оккупационной власти?