В начале недели было объявлено, что незадолго до конца учебного года школа Вызу переходит на дистанционное обучение, поскольку у нескольких учителей обнаружили коронавирусную инфекцию, пишет Virumaa Teataja.
Внезапная вспышка коронавируса лишила школу торжественных выпускных
По словам директора школы Аэт Круузимяги, по состоянию на среду вирусом заражены десять из двадцати членов команды школы. Есть больные и среди учеников, но точное количество зараженных Круузимяги назвать не смогла, так как во время дистанционного обучения родители могут не сразу сообщить в школу о болезни ученика.
Школа подозревает, что вирус начал распространяться после совместного мероприятия, посвященного Дню защиты детей. Круузимяги сказала, что у заболевших работников болезнь в основном провляется в виде кашля, жара и боли в горле.
«Учитывая, что раньше у нас короной болели крайне тяжело, можно сказать, что нынешние симптомы - более легкие. Но все равно неприятно, нельзя сказать, что совсем безболезненно», — сказала руководитель школы.
Вирус подорвал планы по окончанию учебного года - церемония окончания учебного года отменена, и ученики получат свои табели и грамоты другим способом.
«На данный момент мы с завучем ломаем головы над тем, как все организовать. С дистанционным обучением сопряжены и продуктовые набораы, поэтому их тоже надо раздать», — описала свои задачи директор школы.
Аэт Круузимяги сказала, что люди в последнее время склонны забывать о существовании COVID, но на самом деле болезнь не исчезла. «Достаточно одного заражения, чтобы вирус снова распространился».
Глава отдела по связям с общественностью волости Хальяла Кент Кернер сказал, что в других учебных заведениях волости в настоящее время все спокойно. Однако в этом учебном году школа Вызу уже не вернется к обычному обучению.