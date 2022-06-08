Внезапная вспышка коронавируса лишила школу торжественных выпускных

По словам директора школы Аэт Круузимяги, по состоянию на среду вирусом заражены десять из двадцати членов команды школы. Есть больные и среди учеников, но точное количество зараженных Круузимяги назвать не смогла, так как во время дистанционного обучения родители могут не сразу сообщить в школу о болезни ученика.

Школа подозревает, что вирус начал распространяться после совместного мероприятия, посвященного Дню защиты детей. Круузимяги сказала, что у заболевших работников болезнь в основном провляется в виде кашля, жара и боли в горле.

«Учитывая, что раньше у нас короной болели крайне тяжело, можно сказать, что нынешние симптомы - более легкие. Но все равно неприятно, нельзя сказать, что совсем безболезненно», — сказала руководитель школы.

Вирус подорвал планы по окончанию учебного года - церемония окончания учебного года отменена, и ученики получат свои табели и грамоты другим способом.

«На данный момент мы с завучем ломаем головы над тем, как все организовать. С дистанционным обучением сопряжены и продуктовые набораы, поэтому их тоже надо раздать», — описала свои задачи директор школы.

Аэт Круузимяги сказала, что люди в последнее время склонны забывать о существовании COVID, но на самом деле болезнь не исчезла. «Достаточно одного заражения, чтобы вирус снова распространился».