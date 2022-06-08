В Эстонии из-за пандемии возник дефицит ветеринаров

Ветеринарам в Эстонии приходится работать сверхурочно и нанимать дополнительных помощников, потому что работы стало больше, чем врачи успевают сделать, сообщает Rus.ERR, поясняя, что причина связана с коронакризисом, когда многие люди завели себе собак и кошек.