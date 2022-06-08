Ветеринарам в Эстонии приходится работать сверхурочно и нанимать дополнительных помощников, потому что работы стало больше, чем врачи успевают сделать, сообщает Rus.ERR, поясняя, что причина связана с коронакризисом, когда многие люди завели себе собак и кошек.
В Эстонии из-за пандемии возник дефицит ветеринаров
В Эстонии из-за пандемии возник дефицит ветеринаров
В компании Sodalis, которая держит клиники в Ряпина, Выру и Тарту, отметили, что дефицит ветеринаров острее ощущается в сельской местности, где врачей всегда было меньше, чем в городах.
В PetCity и ветеринарной клинике Университета естественных наук также подтвердили, что очереди длинные и врачи перегружены работой. В университете отметили, что аналогичная проблема возникла по всей Европе, а быстро подготовить необходимое количество ветеринаров невозможно.
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