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В Эстонии из-за пандемии возник дефицит ветеринаров

rus.postimees.ee
В Эстонии из-за пандемии возник дефицит ветеринаров
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Jüripoja loomakliiniku arst Joel Jürisson ja abiline Laura-Liisa Vaigurand steriliseerivad ja kastreerivad kasse sageli. Lõikus ei kesta kaua, kuid kõik muu sinna juurde kuuluv võtab aega. Nii viibivad isased kassid nende juures tunni ja emased kaks tundi.
Jüripoja loomakliiniku arst Joel Jürisson ja abiline Laura-Liisa Vaigurand steriliseerivad ja kastreerivad kasse sageli. Lõikus ei kesta kaua, kuid kõik muu sinna juurde kuuluv võtab aega. Nii viibivad isased kassid nende juures tunni ja emased kaks tundi. Фото: Dmitri Kotjuh

Ветеринарам в Эстонии приходится работать сверхурочно и нанимать дополнительных помощников, потому что работы стало больше, чем врачи успевают сделать, сообщает Rus.ERR, поясняя, что причина связана с коронакризисом, когда многие люди завели себе собак и кошек.

В компании Sodalis, которая держит клиники в Ряпина, Выру и Тарту, отметили, что дефицит ветеринаров острее ощущается в сельской местности, где врачей всегда было меньше, чем в городах.

В PetCity и ветеринарной клинике Университета естественных наук также подтвердили, что очереди длинные и врачи перегружены работой. В университете отметили, что аналогичная проблема возникла по всей Европе, а быстро подготовить необходимое количество ветеринаров невозможно.

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