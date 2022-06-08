С началом курортного сезона очереди на чек-ин в Таллиннском аэропорту растут, и в некоторых случаях пассажирам приходится ждать около полутора часов, пишет Rus.ERR, добавляя, что аэропорт якобы уже предпринял шаги по решению проблемы.
Нехватка персонала и новая багажная система: в Таллиннском аэропорту - огромные очереди
Нехватка персонала и новая багажная система: в Таллиннском аэропорту - огромные очереди
Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ заверил, что сейчас очереди царят почти во всех европейских аэропортах, и самая главная причина кроется в нехватке рабочей силы.
Аэропорт ищет решение проблемы и намерен нанять новый персонал. "Скоро они приступят к работе, сейчас идет учеба, и мы надеемся, что через месяц у нас ситуация значительно улучшится", - пообещал он, уточнив, что аэропорт намерен взять на работу около 20 новых сотрудников.
Есть и еще одна причина сложившейся ситуации: уже две недели идет подготовка к переходу на новую багажную систему для исходящих полетов и отправляющегося багажа, и в связи с этим могут возникать технические проблемы, но, по словам Пяргмяэ, вскоре все должно нормализоваться.
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