Нехватка персонала и новая багажная система: в Таллиннском аэропорту - огромные очереди

Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ заверил, что сейчас очереди царят почти во всех европейских аэропортах, и самая главная причина кроется в нехватке рабочей силы.

Аэропорт ищет решение проблемы и намерен нанять новый персонал. "Скоро они приступят к работе, сейчас идет учеба, и мы надеемся, что через месяц у нас ситуация значительно улучшится", - пообещал он, уточнив, что аэропорт намерен взять на работу около 20 новых сотрудников.