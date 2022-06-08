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Нехватка персонала и новая багажная система: в Таллиннском аэропорту - огромные очереди

rus.postimees.ee
Нехватка персонала и новая багажная система: в Таллиннском аэропорту - огромные очереди
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Tenerife lennule minejad Tallinna lennujaamas.
Tenerife lennule minejad Tallinna lennujaamas. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

С началом курортного сезона очереди на чек-ин в Таллиннском аэропорту растут, и в некоторых случаях пассажирам приходится ждать около полутора часов, пишет Rus.ERR, добавляя, что аэропорт якобы уже предпринял шаги по решению проблемы.

Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ заверил, что сейчас очереди царят почти во всех европейских аэропортах, и самая главная причина кроется в нехватке рабочей силы.

Аэропорт ищет решение проблемы и намерен нанять новый персонал. "Скоро они приступят к работе, сейчас идет учеба, и мы надеемся, что через месяц у нас ситуация значительно улучшится", - пообещал он, уточнив, что аэропорт намерен взять на работу около 20 новых сотрудников.

Есть и еще одна причина сложившейся ситуации: уже две недели идет подготовка к переходу на новую багажную систему для исходящих полетов и отправляющегося багажа, и в связи с этим могут возникать технические проблемы, но, по словам Пяргмяэ, вскоре все должно нормализоваться.

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