Хийумааская больница обратилась к Транспортному департаменту, поскольку ее встревожило решение оператора авиалинии Таллинн-Кярдла Transaviabaltika прекратить продажу билетов и отменить рейсы с 16 июня.
Прекращение авиасообщения с Хийумаа встревожило местную больницу
«Авиасообщение на маршруте Таллинн-Кярдла — это не роскошь, а крайне важная и жизненно необходимая населению Хийумаа услуга. Для Хийумааской больницы крайне важно эффективное и быстрое авиасообщение. Многие врачи-специалисты и другие специалисты, которых нет на месте, пользуются авиатранспортом для поездок на работу на Хийумаа и возвращения на материк», - пояснила член правления больницы Рийна Тамм, добавив, что большая часть дежурств врачей и приемов врачей-специалистов больницы покрыта приезжающими с материка специалистами.
«Уже сейчас имеется информация, что если обычное авиасообщение между Хийумаа и материком прекратится, они откажутся от работы на острове и пострадают специальности — офтальмология, урология, неврология, кардиология, ортопедия. Отсутствие анестезиолога, специалиста по внутренним болезням, гинеколога и врача неотложной помощи полностью парализует функционирование Хийумааской больницы», - отметила она.
Тамм подчеркнула, что закрытие авиалинии угрожает работе Хийумааской больницы и безопасности жителей и посетителей Хийумаа.
По ее словам, на данный момент прошла одна встреча между департаментом и Transaviabaltika, но безрезультатно. Следующая встреча намечена на среду.