Прекращение авиасообщения с Хийумаа встревожило местную больницу

«Авиасообщение на маршруте Таллинн-Кярдла — это не роскошь, а крайне важная и жизненно необходимая населению Хийумаа услуга. Для Хийумааской больницы крайне важно эффективное и быстрое авиасообщение. Многие врачи-специалисты и другие специалисты, которых нет на месте, пользуются авиатранспортом для поездок на работу на Хийумаа и возвращения на материк», - пояснила член правления больницы Рийна Тамм, добавив, что большая часть дежурств врачей и приемов врачей-специалистов больницы покрыта приезжающими с материка специалистами.

«Уже сейчас имеется информация, что если обычное авиасообщение между Хийумаа и материком прекратится, они откажутся от работы на острове и пострадают специальности — офтальмология, урология, неврология, кардиология, ортопедия. Отсутствие анестезиолога, специалиста по внутренним болезням, гинеколога и врача неотложной помощи полностью парализует функционирование Хийумааской больницы», - отметила она.

Тамм подчеркнула, что закрытие авиалинии угрожает работе Хийумааской больницы и безопасности жителей и посетителей Хийумаа.