Каждый рабочий день в 19.00 ведущие программы «Новости в 7» Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7»: эпоха отрицательной ставки Euribor завершилась. Профсоюзы начали сбор подписей за повышение «минималки» до 700 евро
- Эпоха отрицательной ставки Euribor завершилась. Сотням тысяч жителей Эстонии следует готовиться к росту ежемесячных платежей по жилищным кредитам
- Подборка коротких сообщений по Эстонии:
Профсоюзы начали сбор подписей за повышение ставки минимальной заработной платы до семисот евро;
Магазины и сети быстрого питания страдают от нехватки рабочей силы;
В Таллинне возобновил работу велопатруль „Скорой помощи”;
- Более 15 лет сбора детской порнографии в Интернете привели жителя Эстонии на скамью подсудимых. Чем для него завершилась сделка со следствием?
- Современные технологии уже позволяют предсказывать погоду на долгий период, но о том, как будет развиваться судьба людей и государств, нам по-прежнему нужно спрашивать у астрологов. Этим и занялся наш корреспондент.
Об этом и не только в выпуске «Новостей в 7» на «Дуо7» за 8 июня.