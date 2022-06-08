«Новости в 7»: эпоха отрицательной ставки Euribor завершилась. Профсоюзы начали сбор подписей за повышение «минималки» до 700 евро

- Эпоха отрицательной ставки Euribor завершилась. Сотням тысяч жителей Эстонии следует готовиться к росту ежемесячных платежей по жилищным кредитам

- Подборка коротких сообщений по Эстонии:

Профсоюзы начали сбор подписей за повышение ставки минимальной заработной платы до семисот евро;

Магазины и сети быстрого питания страдают от нехватки рабочей силы;

В Таллинне возобновил работу велопатруль „Скорой помощи”;

- Более 15 лет сбора детской порнографии в Интернете привели жителя Эстонии на скамью подсудимых. Чем для него завершилась сделка со следствием?

- Современные технологии уже позволяют предсказывать погоду на долгий период, но о том, как будет развиваться судьба людей и государств, нам по-прежнему нужно спрашивать у астрологов. Этим и занялся наш корреспондент.