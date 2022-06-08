«Это полная катастрофа»: новый строительный регистр усложняет жизнь предпринимателям

Член правления и директор по строительству принадлежащей Урмасу Сыырумаа компании US Real Estate Тармо Похлак рассказал, что они подали заявки на разрешение на строительство для нескольких проектов, но весь процесс застопорился.

По оценке Похлака, весьма странно, что в широкое использование вводится платформа, которая, очевидным образом, еще не совсем готова. «Если бы такое произошло в частном секторе, то кто-то сразу лишился бы работы», — убежден он.