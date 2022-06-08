Новый регистр строений, запущенный на прошлой неделе и обошедшийся почти в 400 тысяч евро, вызвал настоящее негодование предпринимателей, пишет портал DV.ee, добавляя что разработчики регистра лишь отмалчиваются и переадресуют все запросы министерству.
«Это полная катастрофа»: новый строительный регистр усложняет жизнь предпринимателям
«Это полная катастрофа»: новый строительный регистр усложняет жизнь предпринимателям
Член правления и директор по строительству принадлежащей Урмасу Сыырумаа компании US Real Estate Тармо Похлак рассказал, что они подали заявки на разрешение на строительство для нескольких проектов, но весь процесс застопорился.
По оценке Похлака, весьма странно, что в широкое использование вводится платформа, которая, очевидным образом, еще не совсем готова. «Если бы такое произошло в частном секторе, то кто-то сразу лишился бы работы», — убежден он.
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