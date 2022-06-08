Ср, 8.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

«Это полная катастрофа»: новый строительный регистр усложняет жизнь предпринимателям

rus.postimees.ee
«Это полная катастрофа»: новый строительный регистр усложняет жизнь предпринимателям
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Tarmo Pohlak.
Tarmo Pohlak. Фото: EEEL

Новый регистр строений, запущенный на прошлой неделе и обошедшийся почти в 400 тысяч евро, вызвал настоящее негодование предпринимателей, пишет портал DV.ee, добавляя что разработчики регистра лишь отмалчиваются и переадресуют все запросы министерству.

Член правления и директор по строительству принадлежащей Урмасу Сыырумаа компании US Real Estate Тармо Похлак рассказал, что они подали заявки на разрешение на строительство для нескольких проектов, но весь процесс застопорился.

По оценке Похлака, весьма странно, что в широкое использование вводится платформа, которая, очевидным образом, еще не совсем готова. «Если бы такое произошло в частном секторе, то кто-то сразу лишился бы работы», — убежден он.

Читайте подробнее на DV.ee.

Ключевые слова
Наверх