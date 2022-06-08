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Центристы назвали свои приоритеты на политических консультациях

rus.postimees.ee
Центристы назвали свои приоритеты на политических консультациях
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Центристская партия.
Центристская партия. Фото: Tairo Lutter

Приоритетами Центристской партии в ходе политических консультаций является сохранение доходов людей в условиях небывалой инфляции, в том числе смягчение последствий от стремительного роста цен на электричество и отопление, отмечают участвующие в переговорах Юри Ратас, Яак Ааб и Яанус Карилайд.

«Инфляция достигла уже 20%, и это повлияло на повседневную жизнь всех жителей Эстонии. Все большую часть доходов люди вынуждены тратить на оплату счетов за коммуслуги, продукты питания и предметы первой необходимости. Впереди новый отопительный сезон, и нам необходимы новые эффективные решения, которые помогут людям справиться материально, а предприятиям – сохранить рабочие места. Мы готовы взвесить различные варианты, как снизить цены на энергоносители и моторное топливо. Также наша цель – чтобы законопроект о повышении семейных пособий был принят. Это обеспечит семьям чувство уверенности в завтрашнем дне», - сказал председатель центристской партии Юри Ратас.

По словам председателя парламентской фракции центристов Яануса Карилайда, центристы против различных бюджетных сокращений, поскольку это, напротив, затормозит развитие экономики и еще больше усложнит жизнь мелкому и среднему бизнесу. «Безусловно, надо продолжать строительство Таллиннской больницы, а также реализацию различных инфраструктурных проектов», - сказал Карилайд.

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