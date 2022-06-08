Центристы назвали свои приоритеты на политических консультациях

«Инфляция достигла уже 20%, и это повлияло на повседневную жизнь всех жителей Эстонии. Все большую часть доходов люди вынуждены тратить на оплату счетов за коммуслуги, продукты питания и предметы первой необходимости. Впереди новый отопительный сезон, и нам необходимы новые эффективные решения, которые помогут людям справиться материально, а предприятиям – сохранить рабочие места. Мы готовы взвесить различные варианты, как снизить цены на энергоносители и моторное топливо. Также наша цель – чтобы законопроект о повышении семейных пособий был принят. Это обеспечит семьям чувство уверенности в завтрашнем дне», - сказал председатель центристской партии Юри Ратас.