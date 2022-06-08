Рийна Кионка, одна из трех эстонок, работающих в настоящее время главой зарубежного представительства ЕС, переедет из Южной Африки в Пакистан.
Эстонский дипломат возглавит миссию ЕС в Пакистане
Объявление о назначении Кионка главой представительства ЕС в Пакистане было сделано сегодня. С 2019 года Кионка является главой представительства ЕС в ЮАР, до этого она был советником по внешней политике бывшего главы Европейского совета Дональда Туска.
Кионка родилась в семье эстонцев за границей в США, защитила степень магистра в Колумбийском университете, в 1993 году начала работать в МИД Эстонии. В 2000-2004 годах она представляла Эстонию в качестве посла в Германии.
Помимо Рийны Кионка, еще две делегации ЕС в настоящее время возглавляют эстонцы. Представительство ЕС в Украине возглавляет Матти Маасикас, а в Сомали – Тийна Интельманн.
Всего за это время этого уровня достигли четыре эстонских дипломата. Интельманн ранее возглавляла делегацию ЕС в Либерии. Айво Орав, который в настоящее время представляет Эстонию в ЕС, ранее возглавлял делегацию Сообщества в Северной Македонии и Черногории.