Жена президента Кариса покидает должность директора музея: "стало ясно, что денег нет"

«Отказываюсь добровольно, меня никто не увольнял», — сказала Сирье Карис изданию. При этом она призналась, что предпосылки ухода ее огорчили.

Карис, руководившая городским музеем с 2018 года, обещала, вступая в должность, заменить постоянную экспозицию музея, которой сейчас 22 года.

План Карис состоял в том, чтобы полностью обновить экспозицию к 2024 году, когда Тарту будет носить титул культурной столицы Европы. «Работы велись, шли тендеры по обновлению экспозиции, план финансирования обновления музея красиво прописан в бюджетной стратегии, но стало ясно, что городская власть не найдет необходимой суммы на следующий год», — объяснила Карис.

Она добавила, что понимает нынешнюю сложную экономическую ситуацию, но сказала, что решение уйти с должности руководителя музея приняла после того, как музей остался без ожидаемых денег. «Я не смогу вовремя сдержать свое обещание. Поэтому я ухожу».

Вице-мэр Тарту Леммит Каплински признал, что в настоящее время горуправе приходится делать трудный выбор в отношении инвестиций, а стремительно растущие цены на строительство вынудили городской музей отказаться от реконструкции, запланированной на следующий год. "Сумма этих инвестиций составляла более 4,5 млн евро", - уточнил вице-мэр.

Каплински также заявил, что первоочередной задачей городских властей является наведение порядка в детских садах и школах. «Цены на строительство выросли почти в два раза за год, ни одна сфера не может избежать урезаний», — сказал он. С другой стороны, вице-мэр подчеркнул, что проект реконструкции городского музея откладывается, но сроки строительства будут перенесены на неопределенный срок.