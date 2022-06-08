Мониторинг: вузы Эстонии должны быстрее адаптироваться к требованиям рынка

В течение следующего десятилетия потребность в повышении квалификации существенно возрастет. Это означает, что вузы и государство должны разработать более гибкий подход к формам обучения.

«Быстрое развитие технологий меняет рынок труда. Полученные навыки также устаревают намного быстрее. В то же время, средняя продолжительность жизни и продолжительность активной рабочей жизни растут, – сказал эксперт Центра мониторинга развития Уку Варблане. – Чем дольше люди учатся перед тем, как выйти на рынок труда, тем более устаревшими будут их знания по окончании учебного заведения. Программы постоянного обучения, направленные на поддержание навыков и знаний на должном уровне, становятся важнее дипломов и ученых степеней».

За последние десять лет доля студентов в возрасте старше 25 лет в вузах увеличилась более чем на 10 % и теперь составляет порядка 40 % от всех студентов. «Предыдущее образование, разница в опыте, возраст студентов – все это представляет для вузов определенные вызовы. Например, необходимо больше учитывать стиль жизни и предпочтения студентов, – сказал Варблане. – Если классические вузы с этим не справятся, студенты найдут возможности для дальнейшего обучения в других учреждениях или и вовсе за пределами Эстонии».