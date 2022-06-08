Согласно опубликованному в среду Центром мониторинга развития докладу «Будущее высшего образования. Направления развития до 2035 года», для сохранения конкурентоспособности вузы в Эстонии должны быстрее адаптироваться к нуждам рынка образования.
Мониторинг: вузы Эстонии должны быстрее адаптироваться к требованиям рынка
В течение следующего десятилетия потребность в повышении квалификации существенно возрастет. Это означает, что вузы и государство должны разработать более гибкий подход к формам обучения.
«Быстрое развитие технологий меняет рынок труда. Полученные навыки также устаревают намного быстрее. В то же время, средняя продолжительность жизни и продолжительность активной рабочей жизни растут, – сказал эксперт Центра мониторинга развития Уку Варблане. – Чем дольше люди учатся перед тем, как выйти на рынок труда, тем более устаревшими будут их знания по окончании учебного заведения. Программы постоянного обучения, направленные на поддержание навыков и знаний на должном уровне, становятся важнее дипломов и ученых степеней».
За последние десять лет доля студентов в возрасте старше 25 лет в вузах увеличилась более чем на 10 % и теперь составляет порядка 40 % от всех студентов. «Предыдущее образование, разница в опыте, возраст студентов – все это представляет для вузов определенные вызовы. Например, необходимо больше учитывать стиль жизни и предпочтения студентов, – сказал Варблане. – Если классические вузы с этим не справятся, студенты найдут возможности для дальнейшего обучения в других учреждениях или и вовсе за пределами Эстонии».
По словам Уку Варблане, ввиду вышеперечисленных изменений в ближайшие десять лет возрастет потребность в программах повышения квалификации. «Необходимо понять, в какой степени этим может заниматься существующая система высшего образования и как быстро мы сможем организовать более гибкие формы обучения, – пояснил он. – На то, насколько активными будут вузы на развивающемся рынке программ повышения квалификации, повлияют и решения государства в вопросах регулирования этой сферы. Например, получат ли вузы исключительное право на выдачу микро-квалификаций».
По словам Варблане, система высшего образования может пойти по трем путям развития: Государственное пожизненное обучение, в рамках которого вузы прилагают все усилия, чтобы идти в ногу со временем и предлагать гибкие формы обучения, в то время как государство создает удобные регулятивные условия для деятельности на рынке программ повышения квалификации. Учебные взносы и платные программы по повышению квалификации приносят существенный дополнительный доход в бюджеты университетов, и сектор высшего образования развивается.
Элитное высшее образование, где вузы медленно реагируют на изменения потребностей. Государство не создает им регулятивных условий для деятельности в сфере пожизненного обучения. Финансирование высшего образования происходит за счет ограниченных публичных средств. Университеты становится более элитарными, их становится меньше.
Виртуальный университет, где обучение становится цифровым как по форме, так и содержанию. Образование переходит на крупные электронные платформы. Эстонские вузы частично превращаются в субподрядчиков и предлагают на этих платформах предметные курсы. Государственное финансирование высшего образования остается на том же уровне, что и сейчас. Обеспечивается лишь крайне необходимое обучение, либо курсы, которые сложно или невозможно преподавать в электронном виде.
Часть доклада, посвященная финансированию высшего образования, призывает пересмотреть систему учебных займов в Эстонии, основанных на нуждах учебных пособий и учебных взносов.
Одно из направлений исследований Центра мониторинга развития в 2022 году – «Будущее высшего образования в Эстонии». В рамках исследования будут рассмотрены тенденции и возможности развития в этой сфере в течение следующих 15 лет.
Центр мониторинга развития – это научный центр, созданный при Канцелярии Рийгикогу, который анализирует долгосрочные перспективы развития общества и экономики. Центр проводит исследовательские проекты для анализа долгосрочных тенденций развития эстонского общества и выявления новых тенденций и направлений развития.