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ФОТО ⟩ Гора мусора и полчища крыс: поселившийся в развалинах дома бездомный отравляет жизнь соседям

Уве Гнадентайх
, журналист
Гора мусора и полчища крыс: поселившийся в развалинах дома бездомный отравляет жизнь соседям
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Пока собственник дома ждет разрешение на строительство, в развалинах живет бездомный, который перевез на участок несколько десятков магазинных тележек с весьма привлекательным для крыс содержимым.
Пока собственник дома ждет разрешение на строительство, в развалинах живет бездомный, который перевез на участок несколько десятков магазинных тележек с весьма привлекательным для крыс содержимым. Фото: Mihkel Maripuu

Бездомный, который загрязняет центр города и кормит крыс, превратил жизнь соседей в ад, но власти не трогают живущего посреди кучи мусора наркомана, пишет Postimees.

В развалинах старого дома на улице Рауа в центре Таллинна живет бездомный, который перевез на участок несколько десятков тележек с мусором, в результате чего участок стал раем для крыс.

Сам мужчина живет на первом этаже дома, который настолько захламлен, что его спальное место находится почти под потолком.

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