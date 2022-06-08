Бездомный, который загрязняет центр города и кормит крыс, превратил жизнь соседей в ад, но власти не трогают живущего посреди кучи мусора наркомана, пишет Postimees.
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ФОТО ⟩ Гора мусора и полчища крыс: поселившийся в развалинах дома бездомный отравляет жизнь соседям
Гора мусора и полчища крыс: поселившийся в развалинах дома бездомный отравляет жизнь соседям
В развалинах старого дома на улице Рауа в центре Таллинна живет бездомный, который перевез на участок несколько десятков тележек с мусором, в результате чего участок стал раем для крыс.