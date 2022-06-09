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Студия Postimees: кризис повсюду – что предпримет Партия реформ?

14:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: кризис повсюду – что предпримет Партия реформ?
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Как решать проблемы в экономике на фоне кризиса в правительстве? На что готова пойти Партия реформ?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире депутат Рийгикогу, член правления Партии реформ Ханно Певкур. Смотрите интервью в 14:00!

  • Каковы требования реформистов к потенциальным партнерам по коалиции?
  • Насколько необходима была отставка министров-центристов и блокировка закона о повышении детских пособий на фоне накопившихся проблем в экономике?
  • Какие решения готовят реформисты? Как и с кем их воплощать?
  • Какой путь предпочтительнее: регулировать цены или выплачивать компенсации населению и предприятиям?
  • Как работать парламенту в условиях, когда ни одно решение невозможно принять?
  • Когда прояснится судьба коалиции?
  • Какие выводы сделаны по итогам визита парламентария в Украину? Чем сейчас Эстония может ей помочь? 
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