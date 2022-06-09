Как решать проблемы в экономике на фоне кризиса в правительстве? На что готова пойти Партия реформ?
Студия Postimees: кризис повсюду – что предпримет Партия реформ?
14:00
Студия Postimees: кризис повсюду – что предпримет Партия реформ?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире депутат Рийгикогу, член правления Партии реформ Ханно Певкур. Смотрите интервью в 14:00!
- Каковы требования реформистов к потенциальным партнерам по коалиции?
- Насколько необходима была отставка министров-центристов и блокировка закона о повышении детских пособий на фоне накопившихся проблем в экономике?
- Какие решения готовят реформисты? Как и с кем их воплощать?
- Какой путь предпочтительнее: регулировать цены или выплачивать компенсации населению и предприятиям?
- Как работать парламенту в условиях, когда ни одно решение невозможно принять?
- Когда прояснится судьба коалиции?
- Какие выводы сделаны по итогам визита парламентария в Украину? Чем сейчас Эстония может ей помочь?
Ключевые слова