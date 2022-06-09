Встреча Лаврова и Чавушоглу в Турции. Что они сказали о зерне и перспективах переговоров с Украиной

Международные организации и западные страны считают реальной угрозу голода в некоторых регионах мира из-за кризиса с поставками украинского зерна. Украина обвиняет Россию в попытках украсть его. Российский президент на прошлой неделе заявил, что проблемы с вывозом зерна из Украины "не существует".

Эта тема стала главной на переговорах министров Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Вторая тема - попытка возобновить российско-украинские переговоры, остановившиеся после встречи в Стамбуле в конце марта.

Что сказал Лавров

Первое: Лавров заявил, что российские и турецкие военные обсуждают детали разминирования портов Украины для вывоза зерна. Он утверждает, что украинские власти, в том числе президент Владимир Зеленский "публично отвергали свою готовность разминировать эти территориальные воды, чтобы начать этот процесс". Теперь же, "как нам турецкие друзья говорят", Украина готова либо разминировать, либо обеспечить проход через минные поля, добавил глава МИД России.

Зеленский два дня назад заявил, что лучшей гарантией разблокирования украинских портов для вывоза зерна стало бы размещение противокорабельных систем на побережье страны. "Мы ломаем риторику России, что это мы не хотим вывозить и провоцируем продовольственный кризис. Мы готовы, но нам нужен коридор безопасности", - говорил он.