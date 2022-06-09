Европарламент одобрил запрет на бензиновые и дизельные двигатели с 2035 года
Парламентарии поддержали внесенное в прошлом году предложение Еврокомиссии о переходе на полностью «чистые», избавленные от выбросов углекислого газа, автомобили. За принятие проекта проголосовали 339 человек, против — 249, еще 24 воздержались, уточняет Politico.eu.
Соответственно, к 2035 году производители автомобилей будут обязаны сократить выбросы углекислого газа (CO2) в своих новых автопарках на 100 процентов. После этого продажа автомобилей с двигателями внутреннего сгорания будет возможна только при уплате больших штрафов, отмечает Spiegel.
Комиссия ЕС предложила резко ужесточить предельные значения относительно автомобильных двигателей в рамках своей программы по защите климата. Часть отраслевого лобби и консервативные депутаты настаивали на снижении целевого показателя до 90 процентов вместо 100 процентов, чтобы оставить нишу для двигателей внутреннего сгорания. Также обсуждалась лазейка для кредитования синтетического топлива (е-топлива), но она не была поддержана большинством депутатов.
Вместе с тем, отмечают эксперты, на заседании европейские депутаты неожиданно для многих отклонили большую часть климатического пакета, в том числе запланированное расширение торговли выбросами с сертификатами CO2 на транспорт и здания. После того, как консерваторы и правые смягчили законопроекты поправками, социал-демократы и зеленые вообще отклонили законопроекты.
Законопроект был возвращен в Комитет по окружающей среде для поиска нового компромисса, приемлемого для большинства. Важные голосования по тарифу на CO2 на внешних границах ЕС и климатическому социальному фонду для домохозяйств с низкими доходами также были заморожены. "Сегодня черный день для климатических усилий Европейского парламента", - прокомментировал голосование депутат от СДПГ Тьемо Вёлькен. Большинство депутатов Европарламента проголосовали за применение европейской торговли выбросами (ETS) ко всем рейсам, вылетающим в ЕС, а также в Исландию, Лихтенштейн или Норвегию. С 2025 года будут отменены бесплатные сертификаты на выбросы для авиации.