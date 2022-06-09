Европарламент одобрил запрет на бензиновые и дизельные двигатели с 2035 года

Парламентарии поддержали внесенное в прошлом году предложение Еврокомиссии о переходе на полностью «чистые», избавленные от выбросов углекислого газа, автомобили. За принятие проекта проголосовали 339 человек, против — 249, еще 24 воздержались, уточняет Politico.eu.

Соответственно, к 2035 году производители автомобилей будут обязаны сократить выбросы углекислого газа (CO2) в своих новых автопарках на 100 процентов. После этого продажа автомобилей с двигателями внутреннего сгорания будет возможна только при уплате больших штрафов, отмечает Spiegel.

Комиссия ЕС предложила резко ужесточить предельные значения относительно автомобильных двигателей в рамках своей программы по защите климата. Часть отраслевого лобби и консервативные депутаты настаивали на снижении целевого показателя до 90 процентов вместо 100 процентов, чтобы оставить нишу для двигателей внутреннего сгорания. Также обсуждалась лазейка для кредитования синтетического топлива (е-топлива), но она не была поддержана большинством депутатов.

Вместе с тем, отмечают эксперты, на заседании европейские депутаты неожиданно для многих отклонили большую часть климатического пакета, в том числе запланированное расширение торговли выбросами с сертификатами CO2 на транспорт и здания. После того, как консерваторы и правые смягчили законопроекты поправками, социал-демократы и зеленые вообще отклонили законопроекты.