Продуктовые интернет-магазины не раскрывают реальные цифры продаж

По данным Kantor Emor, самая большая клиентская база у e-Selver, за ней следуют интернет-магазин Maxima Barbora и интернет-магазин Rimi, пишет Rus.ERR.

В прошлом году Selver увеличил свой оборот в Эстонии на 55 процентов, а количество заказов на 64 процента. Рост был связан с коронавирусными ограничениями. Обороты интернет-магазинов Barbora и Rimi также значительно увеличились.