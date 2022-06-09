Рост оборота продуктовых интернет-магазинов был очень высоким, но ни один из них не раскрывает реальных цифр продаж.
Продуктовые интернет-магазины не раскрывают реальные цифры продаж
Продуктовые интернет-магазины не раскрывают реальные цифры продаж
По данным Kantor Emor, самая большая клиентская база у e-Selver, за ней следуют интернет-магазин Maxima Barbora и интернет-магазин Rimi, пишет Rus.ERR.
В прошлом году Selver увеличил свой оборот в Эстонии на 55 процентов, а количество заказов на 64 процента. Рост был связан с коронавирусными ограничениями. Обороты интернет-магазинов Barbora и Rimi также значительно увеличились.
По данным Банка Эстонии, общий оборот эстонских интернет-магазинов в прошлом году составил 2,5 миллиарда евро. По сравнению с 2020 годом рост составил 50 процентов.