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Продуктовые интернет-магазины не раскрывают реальные цифры продаж

rus.postimees.ee
Продуктовые интернет-магазины не раскрывают реальные цифры продаж
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Barbora.
Barbora. Фото: barbora

Рост оборота продуктовых интернет-магазинов был очень высоким, но ни один из них не раскрывает реальных цифр продаж.

По данным Kantor Emor, самая большая клиентская база у e-Selver, за ней следуют интернет-магазин Maxima Barbora и интернет-магазин Rimi, пишет Rus.ERR.

В прошлом году Selver увеличил свой оборот в Эстонии на 55 процентов, а количество заказов на 64 процента. Рост был связан с коронавирусными ограничениями. Обороты интернет-магазинов Barbora и Rimi также значительно увеличились.

По данным Банка Эстонии, общий оборот эстонских интернет-магазинов в прошлом году составил 2,5 миллиарда евро. По сравнению с 2020 годом рост составил 50 процентов.

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