В среду, 8 июня, в 20.20 из таллиннского центра содержания заключенных сбежали двое мужчин. Полиция развернула большую операцию с использованием собак и дронов. Ближе к полночи стражам правопорядка удалось задержать беглецов.
Полицейская операция в вечернем Таллинне: задержаны двое, сбежавших из центра содержания
Полицейская операция в вечернем Таллинне: задержаны двое, сбежавших из центра содержания
Первого мужчину патруль обнаружил около 23.00 в заброшенном доме, а второго - в кустах неподалеку от этого места в 23.30.
По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Пирко Пярила, к поискам было привлечено большое количество сотрудников полиции, которые быстро поймали сбежавших.
По сообщению полиции, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, в настоящее время выясняется, как мужчины смогли сбежать из центра содержания заключенных.
Ключевые слова