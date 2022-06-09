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Полицейская операция в вечернем Таллинне: задержаны двое, сбежавших из центра содержания

rus.postimees.ee
Полицейская операция в вечернем Таллинне: задержаны двое, сбежавших из центра содержания
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Politseiauto avariipaigal.
Politseiauto avariipaigal. Фото: Dmitri Kotjuh

В среду, 8 июня, в 20.20 из таллиннского центра содержания заключенных сбежали двое мужчин. Полиция развернула большую операцию с использованием собак и дронов. Ближе к полночи стражам правопорядка удалось задержать беглецов.

Первого мужчину патруль обнаружил около 23.00 в заброшенном доме, а второго - в кустах неподалеку от этого места в 23.30.

По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Пирко Пярила, к поискам было привлечено большое количество сотрудников полиции, которые быстро поймали сбежавших.

По сообщению полиции, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, в настоящее время выясняется, как мужчины смогли сбежать из центра содержания заключенных.

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