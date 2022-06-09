Полицейская операция в вечернем Таллинне: задержаны двое, сбежавших из центра содержания

Первого мужчину патруль обнаружил около 23.00 в заброшенном доме, а второго - в кустах неподалеку от этого места в 23.30.

По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Пирко Пярила, к поискам было привлечено большое количество сотрудников полиции, которые быстро поймали сбежавших.