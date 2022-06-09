По словам члена правления Alexela Тармо Кярсна, розничные цены на моторное топливо в Эстонии в течение длительного времени могут остаться на высоком уровне с частыми скачками.
Alexela: бензин по два евро за литр может надолго стать новой реальностью
По его оценке, если цены на бензин и дизель останутся в районе двух евро за литр и не продолжат рост, это можно будет считать положительным вариантом развития событий на топливном рынке, и если Рийгикогу примет рассматриваемый сейчас законопроект о снижении топливного акциза, то бензин на АЗС подешевеет на 25 центов за литр, а дизель - на 5-6 центов, пишет Rus.ERR.
Нефть на мировых рынках последний раз стоила 120 долларов за баррель в 2012-2014 годах, и в тот период розничные цены на топливо в Эстонии были около 1,5 евро за литр, но, по словам Кярсна, с тех пор выросли акцизы, появилась обязанность добавлять биотопливо, а также свою роль сыграл эффект ослабления евро к доллару.
По словам Кярсна, эта ситуация имеет серьезные экономические последствия: "Живущие за городом должны ездить на автомобиле. Одна заправка теперь стоит на евро за литр дороже, чем в прошлом году, т.е. на 50 евро за заправку".
Кярсна пояснил, что помимо эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты цены на топливо взвинчивает дефицит инвестиций в секторе, которые не были сделаны из-за опасений по поводу зеленого перехода, что привело к ограниченности производственных мощностей.