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200 нарушений ⟩ Полиция продолжает следить за соблюдением запрета на использование символики агрессора

rus.postimees.ee
Полиция продолжает следить за соблюдением запрета на использование символики агрессора
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Ain Liiva

Несмотря на запрет на использование оправдывающей агрессию символики, сотрудники полиции регулярно вынуждены призывать нарушителей к порядку.

Как сообщили Rus.Postimees в Департаменте полиции и погранохраны, с 10 мая по 7 июня было зарегистрировано 202 случая использования оправдывающей агрессию символики. В частности, для оправдания войны использовались георгиевские ленты, символы Z и флаги РФ.

«В большинстве случаев люди сами убирали подпадающую под запрет враждебную символику, но в 20 случаях разъяснений со стороны полиции оказалось недостаточно, и нам пришлось начать производство. В двух случаях были назначены штрафы, поскольку георгиевская ленточка демонстрировалась с целью провокации. В одном случае был оштрафован водитель машины, в автомобиле которого был флаг Российской Федерации», - сообщила пресс-секретарь полиции Бритт Сепп.

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