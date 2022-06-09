Беседы и штрафы ⟩ После 9 мая полиция зарегистрировала множество случаев использования символики агрессора

Как сообщили Rus.Postimees в Департаменте полиции и погранохраны, с 10 мая по 7 июня было зарегистрировано 202 случая использования оправдывающей агрессию символики. В частности, для оправдания войны использовались георгиевские ленты, символы Z и флаги РФ.

«В большинстве случаев люди сами убирали подпадающую под запрет враждебную символику, но в 20 случаях разъяснений со стороны полиции оказалось недостаточно, и нам пришлось начать производство. В двух случаях были назначены штрафы, поскольку георгиевская ленточка демонстрировалась с целью провокации. В одном случае был оштрафован водитель машины, в автомобиле которого был флаг Российской Федерации», - сообщила пресс-секретарь полиции Бритт Сепп.