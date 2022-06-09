ГАЛЕРЕЯ ⟩ Нарвитяне провели перед Рийгикогу акцию протеста против плана реорганизации школ и детсадов

Как сообщила в Facebook одна из организаторов акции Юлия Соммер, акция протеста направлена против переезда Нарвской Солдинаской русской гимназии в здание Нарвской школы номер 6, а также против закрытия трех русскоязычных детских садов.

«В Нарве проходило масса пикетов, флешмобов, было собрано более 4500 подписей, но жители Нарвы так и не были услышаны властями! Нам нельзя продолжать молчать!» - пишет Соммер.

«Мы безусловно должны знать эстонский язык! Но язык должны изучать не насильно, без штрафов и языковых инспекций, а потому что мы любим Эстонию, уважаем ее историю, культуру и традиции! Мы наблюдаем кризис в нашем правительстве, и камнем преткновения опять стали русскоязычные детские сады. Почему государство упорно борется со своими же коренными русскоязычными жителями, которые являются полноправными налогоплательщиками!?» - задается она вопросом.