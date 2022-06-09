Ян Левченко ⟩ Эстония с ее толерантностью – шанс для русских избавиться от фантомных имперских болей

Уровень толерантности в современной Эстонии – не сравнить с тем, что был даже десять лет назад. По крайней мере, эстонская молодежь, пристойно говорящая по-английски и вписанная в интернациональные контексты, может преподать урок добрососедства своим родителям. У тех, возможно, и были веские причины с неприязнью относиться к русским сверстникам. Уверен, что этих причин и сейчас – хоть отбавляй, как бы это ни было кому-то обидно. Только сейчас не принято безжалостно гнобить этого кого-то за ошибки в падежах и деревянный акцент. Это неприлично. В тренде вежливость, эмпатия и расположение.

Речь именно о некотором общественном договоре, а не о частных случаях. Договор этот держится на том, что учителя эстонских школ и преподаватели эстонских университетов постоянно учатся и только на этом основании учат других. Даже когда я учился в Тарту в первые постсоветские годы, преподаватели, как правило, не давили авторитетом, не выстраивали иерархических отношений со студентами, на что я позднее вдоволь насмотрелся в России. «Меня так учили, и я теперь всю жизнь буду так учить вас», – это невозможная установка для Эстонии. И потому что она уже 18 лет официально состоит в Европе, и потому что маленькой стране иначе нельзя. Она сама интегрируется в межкультурные, транснациональные общности, чтобы интегрировать в себя тех, кто к этому готов. Не «заставить» говорить по-эстонски, но сделать язык обаятельным. Достичь успеха в таком деле можно только горизонтальными мерами. И здесь даже государство не играет решающей роли. Оно может только помочь.