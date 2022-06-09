Чт, 9.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Обустройство участка границы с Россией завершено на год раньше срока

BNS
Обустройство участка границы с Россией завершено на год раньше срока
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Эстонско-российская граница
Эстонско-российская граница Фото: Margus Ansu

Строительство инфраструктуры на сухопутном участке границы между Эстонией и Россией удалось завершить на год раньше запланированного. Об этом пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила в четверг BNS, отметив, что сдача строителями готового объекта заказчику состоится в середине июня.

"В 2020 году Департамент полиции и пограничной охраны, AО Merko Ehitus Eesti и AО GRK Infra заключили договор о проведении первого этапа строительных работ инфраструктуры юго-восточной границы. В рамках договора в 2023 г. было запланировано построить участок границы, протяженностью 23,5 км между Эстонией и Россией. Быстрые темпы строительства и хорошие погодные условия способствовали тому, что работы первого этапа строительства были завершены на год раньше срока", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Торжественная передача работ состоится в следующий четверг, 16 июня на приграничной территории, где СМИ будет предоставлена возможность осветить это событие.

Ключевые слова
Наверх