Обустройство участка границы с Россией завершено на год раньше срока

"В 2020 году Департамент полиции и пограничной охраны, AО Merko Ehitus Eesti и AО GRK Infra заключили договор о проведении первого этапа строительных работ инфраструктуры юго-восточной границы. В рамках договора в 2023 г. было запланировано построить участок границы, протяженностью 23,5 км между Эстонией и Россией. Быстрые темпы строительства и хорошие погодные условия способствовали тому, что работы первого этапа строительства были завершены на год раньше срока", - сообщили в пресс-службе ведомства.