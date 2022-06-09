"Украинцы что, сами насилуют своих женщин и детей?" Что отвечал Би-би-си о войне посланник России в ООН Небензя

"Масштабы ваших потерь за последние 100 дней потрясают. Люди, живущие в России, были бы абсолютно шокированы этими цифрами, если бы о них знали", - отметил Сакур.

"Я тоже не могу подтвердить озвученные потери, - заявил Небензя. - Как я уже говорил, официально их не раскрывают, а в ходе любого конфликта стороны склонны сильно завышать потери друг друга. Я не могу сообщить вам цифры и я не могу комментировать, что там Украина или США говорят по этому поводу".

Но за 100 дней конфликт фактически зашел в патовое положении, заметил Сакур: "Вы так и не взяли Северодонецк. Вы не можете взять целиком даже Луганск, не говоря уже о всем Донбассе. Если это, по вашему, прогресс, то мне очень интересно: а в чем, собственно, вообще состоит план?!"

По словам российского постпреда, основная цель сейчас - освобождение Донбасса. "Дайте только время, - пообещал Небензя, - и вы увидите Донецкую и Луганскую области освобожденными. И, надеюсь, произойдет это очень скоро".

Еще в марте, напомнил ведущий, российский МИД угрожал, что поставки Украине тяжелых вооружений из США или других стран НАТО спровоцируют серьезную эскалацию конфликта - возможно, до уровня ядерного противостояния. И вот - поставки идут, а последствий не видно.