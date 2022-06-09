В мае Kantar Emor уже шестой год подряд проводил исследование на тем самых любимых у жителей Эстонии брендов в категории продуктов питания и напитков. Оказалось, что кондитерская компания Kalev по-прежнему остается на вершине рейтинга, пишет Postimees.
РЕЙТИНГ ⟩ Определились любимые продуктовые бренды жителей Эстонии
В отношении следующих брендов также нет больших сюрпризов – как и в прошлом году, в первой пятерке находятся лидеры мясного сектора Maks & Moorits и Rakvere, а также традиционный бренд плавленых сыров Merevaik. После перерыва в пару лет в этом году в пятерку лидеров вновь вошел молочный бренд Alma.
Лидерство Kalev над остальными брендами продуктов питания в последние годы постепенно снижалось, но популярность бренда остается одинаково высокой в различных потребительских сегментах. Kalev – ведущий бренд продуктов питания как для молодых, так и для пожилых потребителей, независимо от пола и места жительства. Только среди неэстонцев симпатии к мясному бренду Rakvere с его многолетней историей оказались несколько выше, чем к Kalev.
По словам руководителя исследования Катрин Мяннасте, фаворитами жителей Эстонии остаются бренды местного происхождения, особенно ориентированные на местный рынок и ставшие привычными. Среди самых любимых пищевых брендов за последнюю четверть века больше всего брендов молочных и мясных продуктов.
Предпочтения брендов зависят от возраста: в то время как в самом молодом потребительском сегменте (15–24 года) в верхней части рейтинга находятся бренды сладостей, закусок и напитков, потребители среднего и старшего возраста ценят бренды в основных категориях продуктов питания, т.е. молочных, мясных и бакалейных продуктов. В самой старшей возрастной группе выше среднего также ценятся ведущие бренды кофе.
Для того, чтобы узнать самые популярные бренды продуктов питания, респондентам было предложено выбрать до пяти из них по предоставленному списку, состоящему из 99 наименований и логотипов. В исследовании приняли участие 1065 жителей Эстонии в в возрасте от 15 до 74 лет.