РЕЙТИНГ ⟩ Выяснились любимые продуктовые бренды жителей Эстонии

В отношении следующих брендов также нет больших сюрпризов – как и в прошлом году, в первой пятерке находятся лидеры мясного сектора Maks & Moorits и Rakvere, а также традиционный бренд плавленых сыров Merevaik. После перерыва в пару лет в этом году в пятерку лидеров вновь вошел молочный бренд Alma.

Лидерство Kalev над остальными брендами продуктов питания в последние годы постепенно снижалось, но популярность бренда остается одинаково высокой в ​​различных потребительских сегментах. Kalev – ведущий бренд продуктов питания как для молодых, так и для пожилых потребителей, независимо от пола и места жительства. Только среди неэстонцев симпатии к мясному бренду Rakvere с его многолетней историей оказались несколько выше, чем к Kalev.

По словам руководителя исследования Катрин Мяннасте, фаворитами жителей Эстонии остаются бренды местного происхождения, особенно ориентированные на местный рынок и ставшие привычными. Среди самых любимых пищевых брендов за последнюю четверть века больше всего брендов молочных и мясных продуктов.

Предпочтения брендов зависят от возраста: в то время как в самом молодом потребительском сегменте (15–24 года) в верхней части рейтинга находятся бренды сладостей, закусок и напитков, потребители среднего и старшего возраста ценят бренды в основных категориях продуктов питания, т.е. молочных, мясных и бакалейных продуктов. В самой старшей возрастной группе выше среднего также ценятся ведущие бренды кофе.