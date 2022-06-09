Анализ: более половины людей с ограниченной трудоспособностью работают

Кроме того, на рынке труда активна примерно пятая часть людей с пониженной трудоспособностью, входящих в группу лиц от которых не ожидается, что они будут работать или учиться.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальных дел со ссылкой на результаты исследования. Рост трудоустройства лиц с ограниченной трудоспособностью происходил примерно на 5% быстрее, чем в среднем для лиц того же пола, возраста и места жительства.

Более половины целевой группы (52%) высказались за то, что человек с ограниченной трудоспособностью должен иметь возможности для работы, учебы или поиска работы. В 2017 году эту позицию поддержала только треть целевой группы.

В группе людей с пониженной трудоспособностью повысились доходы и оценка своей возможности справляться с повседневной жизнью.

«Центральной идеей реформы трудоспособности было включение людей с ограниченной трудоспособностью в рынок труда, чтобы, с одной стороны, улучшить их качество жизни, а с другой – увеличить предложение рабочей силы в Эстонии. Чтобы добиться успеха, потребовалось изменить отношение и самих людей с ограниченной трудоспособностью, и работодателей, и общества в целом. На данный момент видно, что работа принесла свои плоды», – сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.