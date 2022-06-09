Волонтерский труд и духовное преображение: как Днепр сдерживает натиск российских оккупантов

Как потревоженный муравейник

Волонтер из Днепра и специалист Национальной службы здоровья Украины Наталья Шулика была в числе первых, кто отреагировал на удары по Украине. «Возникло ощущение потревоженного муравейника, – говорит она. – Сотни людей по всему городу начали предлагать свою помощь. Волонтеры создали центральный штаб в центре города, а через несколько дней Днепр оброс районными штабами, которые взяли часть задач на себя. Центральный офис уже не мог выполнять все задачи эффективно. Люди просто хотели спать», – рассказывает Шулика.

Наталья Шулика говорит, что самое важное для работы волонтера – психологическая устойчивость. Фото: Игорь Спивак

«У нас есть отдельный штаб, который координирует плетение маскировочных сетей, только это и больше ничего», – с гордостью продолжает собеседница Postimees. Отдельно работают волонтеры, которые занимаются логистикой, есть даже скорая психологическая служба.

Работа с беженцами – одно из наиболее масштабных и тяжелых направлений этой работы. Людей встречают в определенных местах, на пару суток размещают, чтобы выспались, отмылись, успокоились, предоставляют продуктовые наборы на первое время.

Создана целая сеть специальных убежищ, где люди, приехавшие с бомбежек, могут чувствовать себя в безопасности. Один из таких приютов организовал хозяин салона элитной мебели, где около двух десятков беженцев переводят дух на эксклюзивных матрацах. Бизнесмен также организовал душевые, кухню и комнаты отдыха.