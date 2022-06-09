Волонтерский труд и духовное преображение: как Днепр сдерживает натиск российских оккупантов

В 2014 году именно Днепр стал первым городом Украины, оправившимся от «вежливой» аннексии Крыма и Донбасса. Военные эксперты тогда отмечали, что именно благодаря умелой организации сопротивления в Днепре удалось избежать оккупации всего юго-востока Украины. Спустя «эти восемь лет», как российские пропагандисты описывают период подготовки к вторжению, этот город снова в авангарде обороны.
Расположение Днепра помогло его жителям не увидеть «денацификаторов» на своих улицах в первые дни войны, как это случилось в Киевской, Херсонской, Харьковской и других областях. Но ракетные удары Россия нанесла по всем основным военным объектам города уже 24 февраля. Невзирая на то, что врага отбросили от Киева и Харькова, крылатые ракеты летят сюда и сегодня. «В приоритете у агрессора заправочные станции, топливные базы, воинские части», – говорит руководитель Центра территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан. Но пока ПВО справляется с большинством ракет и беспилотников.
Прийти в себя на этот раз городу позволило не только географическое положение, но и мощное волонтерское сообщество, которое образовалось тут за время войны на Донбассе. Это десятки волонтеров-одиночек и сотрудников различных фондов, которые все эти годы помогали фронту, пусть и не в таких объемах, как сейчас, но достаточно, чтобы инфраструктура была практически готова к отражению очередной агрессии с востока.
Вскоре после начала вторжения в волонтерских чатах кинули клич. Активисты собрались возле здания областной администрации и к 9 утра уже нарезали «фронт работ» для каждого. С передовой ожидалось много раненых, и основные усилия волонтеров тогда были направлены на помощь военному госпиталю, который в напряженном режиме работал с весны 2014 года. На призыв из Днепра с польской границы потянулись первые караваны с обезболивающими, кровоостанавливающими препаратами, перевязочными материалами. Тонны медикаментов закупались в первые же часы российского нападения.
Великое переселение предприятий
Несмотря на тяжелейшие условия, Днепр смотрит в будущее с оптимизмом и пробует не только помогать фронту, но и развивать собственную экономику. В городе практически остановились многие промышленные гиганты, но в то же время возобновили работу предприятия, покинувшие зону оккупации.
В частности, в Днепре развернул производство Краматорский завод специальных креплений из Донецкой области. Вместе с предприятием на новое место перебралось около 50 процентов коллектива. «Снаряды прилетали рядом с нашим заводом, повыбивало стекла, осыпалась штукатурка в цехах. Стали возникать проблемы с логистикой. Некоторые водители отказывались ехать к нам, срывались поставки. Поэтому мы были просто вынуждены переехать», – рассказал директор завода Дмитрий Алексашов.
В Днепре завод продолжил выпускать сложные крепления из специальной стали – болты, гайки, шпильки, выдерживающие высокую температуру горячих цехов и большие нагрузки. Предприятие не смогло вывезти все оборудование, но уже выдало более 10 тонн продукции на новом месте.
До полномасштабного вторжения России в Украину этот завод выпускал около 100 тонн продукции в месяц. Сейчас пытаются выйти хотя бы на 30 процентов от былых объемов. Кроме того, предприятие потеряло многих заказчиков в Беларуси и в Украине, но сейчас краматорцы ищут европейских партнеров.
Официально в Днепр перебралось четыре крупных и множество средних и мелких бизнес-проектов. По данным Первого вице-премьера Украины, министра экономики Юлии Свириденко, уже более тысячи предприятий Луганской и Донецкой областей подали заявки на участие в программе релокации бизнеса в безопасные регионы.
Как потревоженный муравейник
Волонтер из Днепра и специалист Национальной службы здоровья Украины Наталья Шулика была в числе первых, кто отреагировал на удары по Украине. «Возникло ощущение потревоженного муравейника, – говорит она. – Сотни людей по всему городу начали предлагать свою помощь. Волонтеры создали центральный штаб в центре города, а через несколько дней Днепр оброс районными штабами, которые взяли часть задач на себя. Центральный офис уже не мог выполнять все задачи эффективно. Люди просто хотели спать», – рассказывает Шулика.
«У нас есть отдельный штаб, который координирует плетение маскировочных сетей, только это и больше ничего», – с гордостью продолжает собеседница Postimees. Отдельно работают волонтеры, которые занимаются логистикой, есть даже скорая психологическая служба.
Работа с беженцами – одно из наиболее масштабных и тяжелых направлений этой работы. Людей встречают в определенных местах, на пару суток размещают, чтобы выспались, отмылись, успокоились, предоставляют продуктовые наборы на первое время.
Создана целая сеть специальных убежищ, где люди, приехавшие с бомбежек, могут чувствовать себя в безопасности. Один из таких приютов организовал хозяин салона элитной мебели, где около двух десятков беженцев переводят дух на эксклюзивных матрацах. Бизнесмен также организовал душевые, кухню и комнаты отдыха.
В то же время волонтеры обеспечивают и передовую. На фронт отправляются индивидуальные тактические аптечки по стандартам НАТО (За восемь лет войны на Донбассе многие волонтеры окончили профессиональные курсы по тактической медицине в Украине, а также в Европе и США). Отдельные фонды собирают помощь на закупку автомобилей, тепловизоров, амуниции, дронов для разведывательных подразделений.
Почти миллионный город превратился в огромный волонтерский хаб, где все работает, как часы. Сколько беженцев прошло через руки днепровских активистов, сказать сложно, статистики никто не ведет. По данным военно-гражданской администрации, около 200 тысяч переселенцев пока осели в Днепропетровской области (у которой, в отличие от города, осталось старое название).
Что происходит на оккупированных территориях
• В Луганской области остановили деятельность более 3 тысяч предприятий.
• На захваченных территориях предпринимателей вынуждают переводить все расчеты на рубли.
• У тех жителей, кто отказывается сотрудничать с новой администрацией, имущество «национализируют».
Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова
Вернуть сакральность человеческой жизни
Статистику украинских потерь сейчас не принято оглашать на высшем уровне. Священник украинской православной церкви Киевского патриархата Дмитрий Поворотный рассказал Postimees, что только он лично к 24 мая 2022 года провел отпевание более 2 сотен погибших украинских защитников. А в одном из недавних интервью Президент Владимир Зеленский проговорился, что на фронте ежедневно гибнет около сотни украинских солдат.
«Привычные нам правила и ограничения мирной жизни во время войны просто не работают, и это катастрофа!» – сокрушается отец Дмитрий. Происходит переосмысление фундаментальных ценностей, сакральность человеческой жизни улетучивается в одну секунду, и это сильно травмирует личность. С 2014 года это ограничивалось территориями Донецкой и Луганской областей, а сейчас в напряжении вся страна. Дмитрий Поворотный уверен, что необходима национальная программа посттравматической психологической помощи всем гражданам Украины. К этому вопросу надо подойти со всей серьезностью – как-то ведь придется выходить из этой войны.
Но боевые действия продолжаются и, судя по всему, Путин готовится к долгой кампании. Волонтер из Днепра Наталья Гейман уверена, что сейчас практически каждый украинец должен осознать, что такие вещи, как помощь армии, близким, украинский язык и культура – не пустые слова. Путин сдвинул тектоническую плиту «русского мира», которая, как еще недавно казалось, навсегда придавила днепровцев. Вслед за русскими крылатыми ракетами на улицы когда-то исключительно русскоязычного Днепра приходит украинский язык. Местные жители начали использовать его не просто как способ коммуникации, но как форму защиты, своеобразный код для отделения «свои» от чужих». У этого города, стало быть, есть надежда на будущее, улыбается нашим читателям Наталья Гейман.