В 19-м издании международного рейтинга университетов, опубликованного британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), которая анализирует высшее образование по всему миру, лучшего результата среди эстонских университетов добился Тартуский университет.
Тартуский университет вошел в число 300 лучших вузов мира
Старейший вуз страны поднялся на четыре позиции по сравнению с прошлым годом, на этот раз достигнув 296-й позиции. Согласно рейтингу, Тартуский университет является лучшим высшим учебным заведением не только Эстонии, но и стран Балтии.
По словам ректора Тартуского университета Тоомаса Ассера, хорошее положение в рейтинге было достигнуто в результате многолетней систематической работы, особенно в области науки. Он добавил, что при этом высокие позиции никогда не были для вуза самоцелью — рейтинг интерпретируется в первую очередь как показатель хорошей работы и качества.
«Латвийские и литовские университеты, безусловно, проявляют интерес к тому, чего добился Тартуский университет, — сказал Ассер. — Я думаю, что они готовы предпринять решительные шаги в том же направлении».
В ближайшие годы одной из целей Тартуского университета будет более четкое определение себя как народного университета и международного университета. «Я лично считаю важной нашу интернационализацию. Наша структура управления, безусловно, внесла в это очень весомый вклад, но нам необходимо ее еще больше усилить», — отметил ректор.
Свежий рейтинг университетов мира
Массачусетский технологический институт (MIT), США
Кембриджский университет, Великобритания
Стэнфордский университет, США
Оксфордский университет, Великобритания
Гарвардский университет, США
...
296. Тартуский университет
701-750 Таллиннский технический университет
1001-1200 Таллиннский университет
Технический университет улучшил позиции
По сравнению с прошлым годом Таллиннский технический университет также улучшил свой результат и находится между 701-м и 750-м местом в рейтинге. По словам ректора Тийта Ланда, повышение рейтинга вуза в первую очередь связано с ориентацией технического вуза на качество, а также высокими показателями интернационализации.
Ланд тоже говорит, что позиция в рейтинге не является для них отдельной целью - международные рейтинги отслеживаются в первую очередь для того, чтобы сравнивать себя с другими техническими вузами региона. Прежде всего университет хочет следовать утвержденным в его плане развития стратегическим целям и ключевым показателям, которые направлены на повышение качества.
«В условиях усиливающейся конкуренции мы надеемся сохранить хорошие позиции, в частности, мы будем продолжать способствовать повышению качества во всех основных видах деятельности», — объяснил Ланд.
Таллиннский университет сохранил свои позиции
Таллиннский университет сохранил свою нынешнюю позицию, оставшись в таблице между 1001-м и 1200-м местом.
По словам ректора Таллиннского университета Тыну Вийка, самым сложным было сохранить неизменным показатель интернационализации, который измеряется в рейтинге по соотношению количества иностранных преподавателей и студентов. Из-за пандемии коронавируса стало меньше международного общения, а количество иностранных студентов уменьшилось из-за ограничений.
Как и коллеги, Вийк считает, что рейтинг — не главный показатель, по которому можно организовать деятельность вуза. «Рейтинг — важный маркетинговый инструмент за пределами Эстонии», — сказал он. Рейтинг может быть важен, например, для иностранных студентов, не знакомых с эстонскими вузами. Так, студенты при помощи исследования могут сравнивать интересующие их высшие учебные заведения.
Цели Таллиннского университета на ближайшие годы – продолжать расширять и углублять исследовательские темы, особенно вносить свой вклад в основанное на исследованиях функционирование общества. Цель состоит в том, чтобы развивать научно обоснованные процессы обучения в школах, донести научное мышление до общества в целом и постепенно отойти от традиционного подхода.
Руководитель отдела высшего образования Министерства образования и науки Кристи Раудмяэ сказала, что включение эстонских университетов в рейтинг показывает их репутацию и уровень. Она добавила, что, хотя попадание в список, несомненно, достойно признания, высокий рейтинг не может быть самоцелью.
Самый объемный рейтинг всех времен
В этом году рейтинг QS стал самым большим за всю историю: 1418 вузов из 100 стран по сравнению с 1300 в прошлом году.
QS использует шесть показателей для составления рейтинга, а его академическая репутация и репутация среди работодателей основана на ответах более 150 000 ученых и 99 000 работодателей. Количество цитирований на факультет измеряет влияние исследовательских работ, а соотношение преподавателей и студентов используется как показатель учебных способностей. Отношение иностранных преподавателей к количеству студентов используется для измерения интернационализации университетов.