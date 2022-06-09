Тартуский университет вошел в число 300 лучших вузов мира

Старейший вуз страны поднялся на четыре позиции по сравнению с прошлым годом, на этот раз достигнув 296-й позиции. Согласно рейтингу, Тартуский университет является лучшим высшим учебным заведением не только Эстонии, но и стран Балтии.

По словам ректора Тартуского университета Тоомаса Ассера, хорошее положение в рейтинге было достигнуто в результате многолетней систематической работы, особенно в области науки. Он добавил, что при этом высокие позиции никогда не были для вуза самоцелью — рейтинг интерпретируется в первую очередь как показатель хорошей работы и качества.

«Латвийские и литовские университеты, безусловно, проявляют интерес к тому, чего добился Тартуский университет, — сказал Ассер. — Я думаю, что они готовы предпринять решительные шаги в том же направлении».

В ближайшие годы одной из целей Тартуского университета будет более четкое определение себя как народного университета и международного университета. «Я лично считаю важной нашу интернационализацию. Наша структура управления, безусловно, внесла в это очень весомый вклад, но нам необходимо ее еще больше усилить», — отметил ректор.

Свежий рейтинг университетов мира Массачусетский технологический институт (MIT), США Кембриджский университет, Великобритания Стэнфордский университет, США Оксфордский университет, Великобритания Гарвардский университет, США ... 296. Тартуский университет 701-750 Таллиннский технический университет 1001-1200 Таллиннский университет

Технический университет улучшил позиции