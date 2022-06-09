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Тартуский университет вошел в число 300 лучших вузов мира

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Тартуский университет вошел в число 300 лучших вузов мира
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Тартуский университет.
Тартуский университет. Фото: Sille Annuk

В 19-м издании международного рейтинга университетов, опубликованного британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), которая анализирует высшее образование по всему миру, лучшего результата среди эстонских университетов добился Тартуский университет.

Старейший вуз страны поднялся на четыре позиции по сравнению с прошлым годом, на этот раз достигнув 296-й позиции. Согласно рейтингу, Тартуский университет является лучшим высшим учебным заведением не только Эстонии, но и стран Балтии.

По словам ректора Тартуского университета Тоомаса Ассера, хорошее положение в рейтинге было достигнуто в результате многолетней систематической работы, особенно в области науки. Он добавил, что при этом высокие позиции никогда не были для вуза самоцелью — рейтинг интерпретируется в первую очередь как показатель хорошей работы и качества.

«Латвийские и литовские университеты, безусловно, проявляют интерес к тому, чего добился Тартуский университет, — сказал Ассер. — Я думаю, что они готовы предпринять решительные шаги в том же направлении».

В ближайшие годы одной из целей Тартуского университета будет более четкое определение себя как народного университета и международного университета. «Я лично считаю важной нашу интернационализацию. Наша структура управления, безусловно, внесла в это очень весомый вклад, но нам необходимо ее еще больше усилить», — отметил ректор.

Свежий рейтинг университетов мира

Массачусетский технологический институт (MIT), США

Кембриджский университет, Великобритания

Стэнфордский университет, США

Оксфордский университет, Великобритания

Гарвардский университет, США

...

296. Тартуский университет

701-750 Таллиннский технический университет

1001-1200 Таллиннский университет

Технический университет улучшил позиции

По сравнению с прошлым годом Таллиннский технический университет также улучшил свой результат и находится между 701-м и 750-м местом в рейтинге. По словам ректора Тийта Ланда, повышение рейтинга вуза в первую очередь связано с ориентацией технического вуза на качество, а также высокими показателями интернационализации.

Ланд тоже говорит, что позиция в рейтинге не является для них отдельной целью - международные рейтинги отслеживаются в первую очередь для того, чтобы сравнивать себя с другими техническими вузами региона. Прежде всего университет хочет следовать утвержденным в его плане развития стратегическим целям и ключевым показателям, которые направлены на повышение качества.

«В условиях усиливающейся конкуренции мы надеемся сохранить хорошие позиции, в частности, мы будем продолжать способствовать повышению качества во всех основных видах деятельности», — объяснил Ланд.

Таллиннский университет сохранил свои позиции

Таллиннский университет сохранил свою нынешнюю позицию, оставшись в таблице между 1001-м и 1200-м местом.

По словам ректора Таллиннского университета Тыну Вийка, самым сложным было сохранить неизменным показатель интернационализации, который измеряется в рейтинге по соотношению количества иностранных преподавателей и студентов. Из-за пандемии коронавируса стало меньше международного общения, а количество иностранных студентов уменьшилось из-за ограничений.

Как и коллеги, Вийк считает, что рейтинг — не главный показатель, по которому можно организовать деятельность вуза. «Рейтинг — важный маркетинговый инструмент за пределами Эстонии», — сказал он. Рейтинг может быть важен, например, для иностранных студентов, не знакомых с эстонскими вузами. Так, студенты при помощи исследования могут сравнивать интересующие их высшие учебные заведения.

Цели Таллиннского университета на ближайшие годы – продолжать расширять и углублять исследовательские темы, особенно вносить свой вклад в основанное на исследованиях функционирование общества. Цель состоит в том, чтобы развивать научно обоснованные процессы обучения в школах, донести научное мышление до общества в целом и постепенно отойти от традиционного подхода.

Руководитель отдела высшего образования Министерства образования и науки Кристи Раудмяэ сказала, что включение эстонских университетов в рейтинг показывает их репутацию и уровень. Она добавила, что, хотя попадание в список, несомненно, достойно признания, высокий рейтинг не может быть самоцелью.

Самый объемный рейтинг всех времен

В этом году рейтинг QS стал самым большим за всю историю: 1418 вузов из 100 стран по сравнению с 1300 в прошлом году.

QS использует шесть показателей для составления рейтинга, а его академическая репутация и репутация среди работодателей основана на ответах более 150 000 ученых и 99 000 работодателей. Количество цитирований на факультет измеряет влияние исследовательских работ, а соотношение преподавателей и студентов используется как показатель учебных способностей. Отношение иностранных преподавателей к количеству студентов используется для измерения интернационализации университетов.

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