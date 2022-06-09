Postimees спросил у лидеров парламентских партий, что следующему правительству необходимо сделать до выборов, которые состоятся в марте 2023 года.
Что должно сделать новое правительство до выборов в марте 2023 года?
В сфере эстоноязычного образования необходимо принять важные решения, установить четкие сроки и начать деятельность. Правительство приняло важные решения в области союзнических отношений и оборонных инвестиций, которые теперь должны быть реализованы. Нам нужно раз и навсегда избавиться от российской энергии и найти ей альтернативу. Средства на целевые и основанные на необходимости пособия, если таковые нужны, должны быть найдены осенью. В настоящее время все указывает на то, что ситуация будет трудной и к ней нужно быть готовым.
Инфляция в 20% влияет на повседневную жизнь всех эстонцев. Впереди новый отопительный сезон и нужны эффективные решения, которые помогут людям справиться, а предприятиям сохранить рабочие места. Мы готовы рассмотреть возможности снижения цен на энергоносители и топливо. Также хотим принять законопроект об увеличении семейных пособий. Мы однозначно за то, чтобы с начала следующего года вступила в силу внеочередная надбавка к пенсиям и освобождение от подоходного налога для средней пенсии.
Самое главное – обеспечить благополучие и выживание нашего народа в ситуации, когда у нас беспрецедентная инфляция. Осенью и зимой ситуация ухудшится, а мы не можем сделать Эстонию самой бедной страной в Европе. Национальная оборона и безопасность важны. До сих пор не принято решения о закупке средств ПВО средней дальности, хотя этот вопрос надо было рассмотрены еще несколько лет назад. Обучение на эстонском языке в детских садах, школах и университетах, тоже первоочередная задача. Помощь семьям и детям должна быть оказана в срочном порядке.
Новому правительству обязательно нужно искать решения для смягчения последствий резкого роста цен для эстонских граждан и предприятий. Кроме того, реформа энергетики. Нельзя пройти мимо предложения об увеличении детских и семейных пособий, инициированное четырьмя партиями в Рийгикогу. Особое внимание следует уделить образованию на эстонском языке, в том числе высшему образованию. "Отечество" считает, что нынешних стремлений перейти на обучение на эстонском языке недостаточно. Кроме того, одним из ключевых вопросов в новой коалиции является безопасность.
Уже в марте социал-демократы представили законопроект, направленный на значительное увеличение детских пособий. Поскольку вся Эстония опасается высоких цен на отопление и электроэнергию осенью, более высокие детские пособия должны вступить в силу в ближайшее время, а не в 2023 году. Повышение не облагаемого налогом минимального дохода в первую очередь поддержит людей, зарабатывающих меньше. Государство обязано хотя бы частично компенсировать людям резкое повышение стоимости жизни. В противном случае тысячи семей окажутся за чертой бедности.