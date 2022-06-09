Что должно сделать новое правительство до выборов в марте 2023 года?

Март Вырклаэв, председатель фракции Партии реформ в Рийгикогу. Фото: Tairo Lutter

В сфере эстоноязычного образования необходимо принять важные решения, установить четкие сроки и начать деятельность. Правительство приняло важные решения в области союзнических отношений и оборонных инвестиций, которые теперь должны быть реализованы. Нам нужно раз и навсегда избавиться от российской энергии и найти ей альтернативу. Средства на целевые и основанные на необходимости пособия, если таковые нужны, должны быть найдены осенью. В настоящее время все указывает на то, что ситуация будет трудной и к ней нужно быть готовым.

Председатель Центристской партии Юри Ратас. Фото: Kermo Benrot

Инфляция в 20% влияет на повседневную жизнь всех эстонцев. Впереди новый отопительный сезон и нужны эффективные решения, которые помогут людям справиться, а предприятиям сохранить рабочие места. Мы готовы рассмотреть возможности снижения цен на энергоносители и топливо. Также хотим принять законопроект об увеличении семейных пособий. Мы однозначно за то, чтобы с начала следующего года вступила в силу внеочередная надбавка к пенсиям и освобождение от подоходного налога для средней пенсии.

Хенн Пыллуаас, председатель фракции Консервативной народной партии в Рийгикогу. Фото: Elmo Riig