«Увиденное в Буче и других городах – ужасно»: Ханно Певкур побывал в Украине

«Увиденное и услышанное мной за три дня в Житомире, Бородянке, Малине, Буче, Ирпене и Киеве – ужасно. Нет слов, чтобы это описать. Разум отказывается принять увиденное. Например, в Ирпене 70% построек повреждены, а 50% больше непригодны для использования», – сказал Певкур.

Он добавил, что особенно жутко было видеть развалины жилого дома, вблизи которого не было ни одного военного объекта. «В результате ракетного обстрела в этом доме жизни лишились четыре человека. Двое из них – дети. Напротив этого дома – засеянное рожью поле, на котором цветут васильки и маки. Эти цветы для Эстонии и Украины – символы уважения ветеранам», - описал вице-спикер Рийгикогу.

Во время встречи с руководителями страны речь зашла не только о военном положении, но и о возможностях восстановления Украины. Певкур сообщил, что Эстония поможет Украине восстановить разрушенную инфраструктуру и подчеркнул, что украинцы сплочены как никогда ранее и будут сражаться за свою Родину до тех пор, пока не одержат победу. «Наша задача – поддержать их в этом и помочь им восстановить свое государство», – сказал вице-спикер Рийгикогу.

Со стороны Украины Певкура приняли первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко и руководитель группы дружбы Украина–Эстония Арсений Пушкаренко, а также другие депутаты Верховной Рады. Помимо этого, Певкур встретился с председателем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым и министром инфраструктуры Александром Кубраковым, вице-министром внутренних дел и руководителями Житомирской и Киевской областей.