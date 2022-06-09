В Виймси появятся новые элегантныe рядные дома

«В настоящее время существует большой спрос на частные дома с хорошей планировкой и личным садом, особенно в зарекомендовавших себя местах, одним из которых, несомненно, является Виймси. Во время пандемии многие семьи почувствовали потребность в более просторных домах, где можно было бы мирно организовать работу, учебу и быт. В случае Viimsiranna Residents мы уделим большое внимание созданию приватной и уютной среды, ценя при этом живописные окрестности с вековыми соснами и близость к береговой линии», — сказал директор Everaus Kinnisvara Янар Муттик.

«Мы реализуем архитектурное решение Viimsiranna Residents вместе с бюро Standup Architecture, отличающимся очень хорошим современным почерком, с которым у нас есть прекрасный опыт строительства частных и двухквартирных домов. Достоинством этого конкретного района Виймси, наряду с живописной природой, является превосходный архитектурный ансамбль: на соседней улице располагаются частные дома, удостоенные серьезных архитектурных премий. Это устанавливает для новых застроек высокие стандарты и архитектурные требования, которые соответствуют нашему видению элегантных, хорошо спроектированных рядных домов. Работа идет полным ходом, и мы планируем представить первые наброски уже в середине лета», — прокомментировал Майдо Люйсте, директор Scandium Kinnisvara.