Утечка документов: что творилось в стенах самого загадочного банка Эстонии

TBB — самый загадочный банк Эстонии — работает без проблем и по сей день при том, что следы офшорных компаний и их транзакций, прошедших через Tallinna Äripank, ведут, в числе прочего, и к олигархам Михаилу Фридману и Петру Авену, которые, как утверждается, имеют тесные связи с российским президентом.