Утечка служебных документов Tallinna Äripank, ныне действующего под вывеской TBB, раскрывает масштабное применение мошеннических схем сотрудниками банка, пишет DV.ee, уточняя, что происходило оно в то время, когда в связи с подозрениями в отмывании денег Финансовая инспекция предписала закрыть филиал Danske Bank и Versobank.
Утечка документов: что творилось в стенах самого загадочного банка Эстонии
Утечка документов: что творилось в стенах самого загадочного банка Эстонии
TBB — самый загадочный банк Эстонии — работает без проблем и по сей день при том, что следы офшорных компаний и их транзакций, прошедших через Tallinna Äripank, ведут, в числе прочего, и к олигархам Михаилу Фридману и Петру Авену, которые, как утверждается, имеют тесные связи с российским президентом.
В настоящее время прокуратура сняла подозрения в отмывании денег с двух руководителей подразделений банка, и сейчас по уголовному делу проходят девять подозреваемых, трое из которых являются юридическими лицами.
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